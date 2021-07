SALLABER DESTACÓ LAS OBRAS QUE REALIZA PROVINCIA EN RIVADAVIA Y PUSO EN SEGUNDO PLANO LAS ELECCIONES ANTE LA IMPORTANCIA DE LA PANDEMIA

Compartir esta Noticia







Ana Paula Sallaber, concejal del Frente de TODOS, fue entrevistada en el programa radial Punto y Aparte donde habló de las inversiones que realiza la Provincia en nuestro distrito. También fue consultada sobre el armado de listas para las elecciones Legislativas de este año. Además se refirió a la temática de violencia de género.

INVERSIONES DE LA PROVINCIA EN RIVADAVIA

La concejal remarcó que el gobierno de Axel Kicillof desarrolla muchas e importantes inversiones en nuestro Distrito.

“Estamos muy contentos por las inversiones de Provincia y Nación en Rivadavia. A pesar de lo que dicen algunos referentes de Juntos por el Cambio, en este momento se está haciendo asfalto en el Barrio Posvia y cordón cuneta en el Barrio Perón con un inversión de $40 millones de la Provincia. Son obras de impacto inmediato para el vecino. Además de lo que genera en la economía local” explicó.

La edil detalló que además se hay obras provinciales por más de $47 millones en escuelas del Distrito y hace algunos días se anunció una inversión de $8 millones para refacción en la Escuela Secundaria N°6 de Fortín Olavarría.

“La Provincia tiene la decisión política de invertir en los municipios del interior. En Rivadavia no se ejecutó ninguna de las obras presupuestadas con fondos municipales en 2020. La inversión la hace la Provincia y eso implica beneficios para todos los rivadavienses” mencionó Sallaber quien también dijo que desde el gobierno bonaerense se ha enviado ayudar a la Comuna para sobrellevar la Pandemia.

LEGISLATIVAS 2021

“Somos conscientes de que es un año electoral, pero no es algo que nos preocupe en este momento, no estamos preocupados por la campaña y el año electoral, hay otras necesidades que deben ser prioridad” dijo la concejal apuntando directamente al contexto generado por la Pandemia.

Sallaber indicó que cumplirán con el armado de listas y la presentación a la elección, pero por estos días eso ocupa un rol secundario y aprovechó para enviar un mensaje al oficialismo, “hace bastante tiempo que vienen haciendo el armado electoral”.

VIOLENCIA DE GENÉRO

Sallaber, además de concejal es integrante de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Rivadavia, por lo que trabaja cotidianamente con la temática de violencia de género.

Al respecto dijo que si bien aún faltan muchas acciones para combatir más profunda esta problemática y que son escalofriantes las cifras de femicidios, se han producido muchos cambios para mejorar el abordaje de la temática.

“Se ha avanzado en la contención de las víctimas, antes no había comisaría de la mujer, no había fiscalías especializadas en género. Esto atraviesa a toda la sociedad no es sólo cuestión de las mujeres. Los hombres deben trabajar en su masculinidad, los padres deben educar y cuidar a sus hijos, los docentes deben trabajar el tema en las escuelas, los médicos deben comprometerse cuando llega a su atención una víctima, todos debemos trabajar en esto” culminó.