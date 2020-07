SALUD MENTAL, LA CURVA QUE NO SE MIDE

Compartir esta Noticia







Desequilibrio emocional a causa del encierro

La pandemia, su impacto en la comunidad y en particular en la salud de la población, requieren medidas urgentes.

POR ALEXIS MARTÍN

El 20 de marzo del 2020, el Gobierno Nacional dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio para evitar la circulación y el contagio del virus COVID-19, con el objetivo de proteger la salud pública de todos los argentinos.

Durante la vigencia de dicha medida, las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas de dicho día, momento de inicio de la disposición establecida.

Ante este decreto para todo el territorio nacional, las medidas sanitarias se siguen evaluando día a día según el desarrollo de los acontecimientos, con el objetivo de aplanar la curva de contagios por COVID-19 y no sobrecargar el sistema de salud. Lo cierto es que dicho confinamiento se hizo notar en la salud mental, como lo demuestra un estudio de la Facultad de Psicología de la UBA, donde se midieron las distintas variables desde los primeros días de confinamiento y, a partir del último estudio sostienen que lo que más se incrementó entre los consultados fue el miedo y la depresión.

La primera medición fue a los 12 días de cuarentena, la segunda a los 31 días, la tercera a los 50 y la más reciente, a los 70 días. “De la 1º a la 2º medición hubo un aumento significativo en la intensidad para todas las emociones/cogniciones relevadas”, expresa el estudio. A partir de la segunda medición, observaron que “la intensidad del conjunto de emociones y cogniciones, se mantienen estables en los valores altos alcanzados a los 31 días”. Estos datos demuestran que los mayores niveles de intensidad siguen correspondiendo a la preocupación, la incertidumbre y la ansiedad.

Asimismo, en un informe de las Naciones Unidas, el máximo responsable de la ONU destacó que “La salud mental y el bienestar de sociedades enteras ha sido severamente impactado por esta crisis y son una prioridad para ser abordado con urgencia”, ante esto advierten de un “aumento masivo” de las enfermedades mentales por la pandemia. En una consulta al Psicólogo Jorge Gayoso (M.P.5195) sobre si la salud mental será otro problema que van a tener que enfrentar las personas después que termine la epidemia, su respuesta fue: “No sé si va a ser cuando termine la pandemia, ya está sucediendo, no por la pandemia en sí, sino que esta potenció lo que ya estaba en cada uno de nosotros”.

Jorge, ante esto, nos comenta cómo afectó la pandemia a su trabajo, “tuve un cambio significativo”, ya que los pacientes no podían concurrir a su consultorio de manera presencial, entonces lo que planeó este psicólogo fueron estrategias de atención para que sus pacientes no pierdan las consultas, en su caso, fue el recurso de la comunicación por Skype o por videollamada de whatsapp, la elección de estas vías de comunicación fue porque son muy accesibles y fáciles, “De mis pacientes privados un 60% la aceptó y un 40% no, la causa de que algunos pacientes no aceptaran las consultas online fue que no se hallaban con este tipo de modalidad, no les resultaba amigable o no lo sabían manejar”.

—¿Aumentaron las consultas de pacientes en base al aislamiento?

— En el ámbito privado no, hubo algún llamado por el contexto de pandemia que si influía, pero no es que era específicamente por eso. En cambio, en el ámbito de lo público el servicio de salud mental de nuestro hospital habilitó dos líneas telefónicas gratuitas y confidenciales, porque suponíamos que personas que no estaban en tratamiento psicológico podrían llegar a sentir insomnio, falta de apetito, enojo, tristeza y que llamarían a la guardia, y así fue.

Es una realidad, el ser humano no está acostumbrado a no salir de su casa durante tanto tiempo, por lo que es altamente probable que en algunas personas aumenten los niveles de ansiedad. “En Argentina, 1 de cada 3 personas presenta un problema de salud mental a partir de los 20 años”, según explica el Ministerio de Salud de la Nación.

En base a esto, en una encuesta realizada, pudimos observar un dato interesante, que de los 70 encuestados un 17% son personas entre 19 y 23 años, dentro del total, un 38% se armó una rutina diaria para poder controlar la ansiedad, el estrés y el aburrimiento y entre el restante (62%) no aguanta más o sobrelleva la cuarentena como puede.

Los especialistas constantemente recomiendan armarse de una rutina para no estar todo el tiempo deprimirnos por el sólo hecho de estar encerrado, es fundamental “tratar de que de esto saquemos cosas productivas, aprender algo que quizás antes uno no sabía, que por lo menos lo que va a invertir en ese tiempo de algo a cambio, aprender a hacer cosas que antes no podía hacer por falta de tiempo”, nos comenta Pamela Landi (Psicóloga), siguiendo con esto, Jorge Gayoso recomienda “no infectarse de información”, respetar “las normas de bioseguridad que por algo están”. Otro tips fundamental, “podría ser el pensar que esto tuvo un principio y va a tener un fin, no sabemos exactamente cuándo, pero lo va a tener”.

En relación a esto y a la información que consumimos, la Organización Mundial de la Salud advierte sobre la infodemia, también conocida como fake news, una práctica que consiste en difundir noticias falsas sobre la pandemia y que aumenta el pánico en las sociedades.

—La sobreinformación o la mala información que recibimos de los medios, ¿afecta a la gente?

—Sí, por supuesto, es contaminante y tóxico que constantemente estén pasando o haciendo noticieros relacionado con la pandemia, nosotros no recomendamos, al contrario, lo que hacemos es sugerir no verlo, informarse lo justo y necesario porque es uno de los tips que uno da para transitar esta pandemia— expresa Gayoso.