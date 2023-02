SANTILLI: “VOY A COMPETIR PARA REVERTIR ALTO NIVEL DE DETERIORO DE LA PROVINCIA”

Compartir esta Noticia

El diputado de PRO confirmó su postulación para suceder a Axel Kicillof. En diálogo con DIB abrió la puerta a sumar al liberal José Luis Espert a la interna de Juntos y no descartó una fórmula mixta con la UCR. Advirtió sobre “la Provincia como refugio del kirchnerismo”.

Por Andrés Lavaselli – DIB

¿Finalmente va a ser precandidato a Gobernador?

Sí, estoy confirmando mi candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

¿Hay alguna chance de una candidatura unificada de PRO en Provincia?

Todo es posible, pero yo creo que no más sano son las competencias. Hacen que la sociedad defina y eso te da mayores potestades a la hora de hacer lo que hay que hacer. Y sobre todo en la provincia donde hay que ir muy a la raíz.

¿La competencia va a ser solo contra un candidato que represente a Bullrich?

Imagino que puede hacer dos candidatos de PRO que pueden competir. Y veremos. Así como en 2021 la competencia con Facundo Manes nos permitió ganarle al kirchnerismo en la Provincia, yo creo que ahora la competencia puede ayudarnos a sumar más gente, más masa crítica.

¿La indefinición de Mauricio Macri entorpece en Provincia. Usted es de los que le pide certezas lo antes posible?

Yo soy de los que respetan las palabras de Mauricio. El planteó que no lo suban ni lo bajen, segundo que cree en la competencia. Después, cada uno tiene que definir si va a competir o no, para eso hay tiempo.

Su referente nacional es Horacio Rodríguez Larreta. Muchos hablan que está en caída frente a Patricia Bullrich, representante de un ala más dura. ¿Es así?

Yo veo todo lo contrario. Estuvimos recorriendo lugares por ejemplo de La Costa, en Mar del Plata y tuvo un recibimiento impresionante, igual que en el interior o La Matanza. LO veo potente y con mucha dinámica.

¿Qué mirada tiene sobre la posibilidad de fórmulas mixtas en la Provincia?

Yo veo todas las variantes posibles. Puede haber una integración vertical como en 2015, con una candidatura de PRO, otra de la UCR y otra de la CC. Y alguna lista liberal que puede participar. También puede haber fórmulas mixtas con el radicalismo. Ojo, además el PRO tiene muy buenos intendentes con los que se puede construir una fórmula.

Hay consenso en que una de las claves de la elección en Provincia es evitar la dispersión del voto opositor ¿Están hablando con los liberales, con Espert o Milei, para sumarlos a una interna de Juntos?

Yo sí creo en ampliar nuestra base de sustentación. El año pasado, en la competencia Santilli-Manes alcanzó, pero ahora en esta etapa donde tenés al PRO, la UCR; la CC y el partido de Pichetto a mí me parece que hay sectores liberales que pueden sumarse. Hay variantes ahí, yo tengo muy buena relación con Ricardo López Murphy, tengo muy buen diálogo en términos económicos con Espert. Podremos llegar a un acuerdo o no, pero a mí me parece interesante e importante sumar un espacio liberal.

¿Milei y Espert, las dos variantes son posibles?

Hay que tener cuidado porque para bailar el tango se necesitan dos. No lo pongo a Milei en este análisis porque él ha dicho que no quiere competir.

¿Qué piensa del esquema que propuso el diputado Tetaz, donde cada candidato a gobernador de la oposición va a su PASO y luego, el que más cantidad de votos obtenga, represente a todos en la general?

Hay una ley que se llama PASO. Ahí se puede competir dentro de una agrupación, si no formas parte de esa agrupación, no podés. Eso que pretende Tetaz está prohibido por ley.

Esas especulaciones se dan porque las encuestas le dan bien a Kicillof, mejor incluso que a los candidatos nacionales ¿A qué lo atribuye?

Muchas veces a los gobernadores les fue mejor que a los presidentes. Rickauf, Scioli, María Eugenia Vidal que sacó más votos que Mauricio. El problema en la Provincia es que el modelo está para continuar con la exacerbación de la pobreza. Hoy tenés un estado enorme que no te da salud, seguridad ni infraestructura. ¿Van a seguir fortaleciendo esto, van a refugiar dirigentes para destruir la educación y la salud?

De la misma manera las encuestas dicen que usted es el favorito en Juntos ¿Se siente así?

Yo me siento muy respaldado por la sociedad en cada recorrido. Después habrá que verlo en las urnas. Pero tengo una decisión: competir para transformar este nivel de deterioro que se ve en todos los planos en la Provincia de Buenos Aires.

¿El kirchnerismo prepara a la Provincia en una especie de refugio para el despoder nacional?

La provincia con la crisis y la angustia que está viviendo no tolera que el kirchnerismo o la política se refugie. Ya lo vivimos en La Matanza en 2015. Y yo pregunto: ¿Está mejor o peor La Matanza?

¡Si ganaras las elecciones, cuáles serían sus primeras tres medidas?

Yo voy a poner mi cabeza en tres focos centrales: el miedo a salir a la calle, la incertidumbre sobre el futuro de los argentinos y la angustia por llegar a fin de mes. Es lo que veo en todos los lugares a los que voy. El kirchnerismo se ocupa de administrar la pobreza y no hace nada para que las familias salgan de ese lugar. Además hay que combatir el delito, poner la cabeza en fortalecer y capacitar la policía, respaldarla absolutamente. El segundo tema es la generación de trabajo, no hay forma de salir de la pobreza sin generar trabajo. Y para eso hay que favorecer al que invierte, desburocratizar, bajar las tasas, quitar presión fiscal. Y aplicar una fuerte inversión en infraestructura. La base de todo es la generación de una verdadera revolución educativa, terminar con la escuela que contiene y pasar a la escuela que educa. Hay que modernizar la currícula con capacitación permanente a los docentes. Y equipamiento para las escuelas, porque no se puede creer que los chicos tengan que entrar a las 10 de la mañana en invierno por el frío.

Propone una descentralización a los municipios ¿Qué significa en concreto?

Es el cuarto eje: fortalecer las autonomías municipales. Un ejemplo claro: el fondo educativo que la nación le da la Provincia y la Provincia a los municipios. Pero además una parte importante en el Ministerio de Educación para infraestructura. A vos te parece que alguien en La Plata tenga que definir obras en Quilmes o en Pergamino fuera del fondo educativo. Esa plata hay que dársela a los intendentes para que resuelvan ellos. (DIB) AL