SANTOS: “CON LOS PROTOCOLOS ADECUADOS Y AL AIRE LIBRE LOS CONTAGIOS NO SE DAN EN EL CAMPO DE JUEGO”

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el presidente de la Liga de Fútbol del Oeste Guillermo Santos se refirió a la vuelta de los torneos del fútbol de inferiores y del senior. También se refirió a la complejidad del regreso de primera y tercera división por los costos que se deben afrontar para desarrollar la actividad.

“Las condiciones de la pandemia son muy dinámicas, muy cambiantes, la idea era que los chicos pudieran tener actividad” dijo Santos respecto al regreso de los chicos a la cancha el pasado fin de semana.

“Si bien es el momento más complicado de la pandemia, y tal vez algunos vecinos no entenderán que se juegue, nos hemos reunidos con el intendente, los clubes y de común acuerdo consideramos que tiene que ver con la vida saludable de nuestros chicos. Los clubes son la contención social para muchos chicos. Somos conscientes que es un momento difícil, pero de ninguna manera queremos poner en riesgo la salud de nuestros vecinos, con los protocolos adecuados y al aire libre no hay demasiado riesgo de contagio y por eso nos animamos, los contagios no se dan en el campo de juego” indicó.

“Tanto en inferiores como en senior los protocolos se vienen cumpliendo muy bien, no nos tenemos que relajar, nos interesa el cumplimiento de los protocolos y que cada fin de semana se pueda jugar una fecha más” contó Santos.

El dirigente recordó que hace meses plantearon jugar los torneos con sólo jugadores locales, “hoy el senior juega sólo con jugadores locales, no estábamos equivocados con lo que planteábamos”.

“No vamos a hacer nada que perjudique a nadie, ni en lo sanitario ni rompiendo ninguna norma” agregó.

Respecto al fútbol de primera y tercera división dijo que los costos de abrir un cancha es la principal barrera, “no sabemos cuándo vamos a tener el campeonato que tuvimos en 2019” culminó.