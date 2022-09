Compartir esta Noticia

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el referente local de SUTEBA Darío Fernández destacó el caudal de obras para instituciones educativas que Provincia está realizando en Rivadavia.

“Se están haciendo obras como no se han hecho en otro momento histórico ni con otro gobierno” comenzó diciendo Fernández.

Además ante la exposición de sectores opositores de un recorte en la educación llevado adelante por el gobierno nacional el dirigente expresó “recorte en lo que es paritaria docente, no. Venimos de una medida de fuerza a nivel nacional ante anuncios que nos preocupaban como al resto de la sociedad. Cuando bajan los números en educación, CTERA y SUTEBA están en pie de guerra, estamos donde tenemos que estar”.

“En Provincia no podemos decir que hay recorte, se está haciendo una inversión histórica, no sólo en infraestructura sino también cargos docentes. Jamás avalaríamos un recorte en educación, primero se dialoga y si no cumplen volvemos con las medidas de fuerza” añadió.

Fernández contó que está el compromiso de que se mantengan todas las contrataciones que se hicieron para la construcción de jardines y en ese momento se refirió al Jardín 908 cuya construcción está proyectada, “no tenemos el 908 iniciado porque hubo desencuentros entre Provincia y el gobierno local que ha planteado n cambio de terreno. Justo cuando está por salir se decidió por un terreno que mejor, la demora viene por ese lado. El Jardín 908 se debe hacer y si no se hace se reclamará para que se haga”.