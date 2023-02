Compartir esta Noticia

Estas palabras usó Alicia Pastor sobre el fallecimiento de su querido tío Sebastián Pastor quien dejó este mundo el pasado sábado 4 de febrero a los 95 años.

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte recordó a su tío.

Alicia Pastor es nacida en América pero desde hace años vive en General Pico,

“soy una maestra de alma que en junio pasado me jubilé. Cumplí una etapa de mi vida. Me encanta escribir, liberar situaciones que me ocurren, sentimientos que no hay que dejarlos encerrados dentro de uno. América es donde nacía, tengo mis raíces ahí”.

“Él vivió una vida plena, el 1 de julio de 2022 cumplió sus 95 años. Fue el hombre sin camisa, el hombre que no necesitaba cosas materiales. Los que lo conocimos nos quedaremos con su cuentos y relatos. Tenía un gran amor por la literatura, con sus cuentos que iba transmitiendo. Se fue pero no nos dejó, dejó un legado para todos los que lo conocimos, que tuvimos esa suerte” detalló Alicia.

“Llegó a sus 95 años con gran lucidez, siempre tuvo un imán para los chicos, tenía paciencia, sabiduría, armaba juguetes” agregó la mujer.

