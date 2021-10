Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte la vecina Claudia Gómez brindó detalles sobre la enfermedad que le diagnosticaron hace un año y que cambió rotundamente su vida. Síndrome de Sjögren, se llama el desafió que tiene por delante la mujer de 45 años y que para enfrentarlo debe tratarse con un medicamento muy costoso.

“Fue el año pasado, para el “Día de la Madre”, salí a andar en bicicleta y no podía respirar. Al otro día me levanté con mucho dolor en el pecho, me llevaron a la salita de Fortín Olavarría y de ahí me trasladaron a América porque supuestamente tenía covid, estuve aislada 10 días en el hospital. Me hicieron 3 hisopados y todos dieron negativo, pero ellos seguían insistiendo que tenía covid” indicó.

Gómez luego de su internación volvió al campo y su problema seguía.

“Me cansaba hasta cambiándome, me faltaba el aire y tenía dolor en el pecho. Así fue que fui a un neumonólogo en Trenque Lauquen que me evaluó y me dijo que tenía los pulmones hechos bolsa. Me recomendó un médico en Bahía Blanca que me diagnosticó y que a su vez me mandó a un reumatólogo” contó Gómez.

“Se me cae el pelo, se me rompen los dientes, me consumió casi todo el pulmón” contó la mujer. Me mata el dolor en el pecho, cuando me falta el aire, va a ser un proceso largo, pero la voy a pelear” expuso.

La mujer está realizando un tratamiento con una medicación que tiene un valor de $60.000 cada mes y medio.

MÁS INFO: La familia de Claudia abrió una caja de ahorro para quienes puedan ayudarla para afrontar el tratamiento. CBU 0140188803520051856108.

SOBRE EL SÍNDROME SJÖGREN

Qué es: El síndrome de Sjögren (SS) es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, crónica, que se caracteriza por infiltración de las glándulas exocrinas por linfocitos y células plasmáticas.

Se trata de una enfermedad reumática, autoinmune y crónica. Se puede presentar aislado, por lo que se denomina primario o asociado a otra enfermedad, la más frecuente la artritis reumatoide.

Síntomas: Los síntomas clínicos principales están relacionados con la destrucción de las glándulas exocrinas y son: la sequedad ocular (xeroftalmia) por disminución de la secreción lacrimal, la sequedad bucal (xerostomía) por disminución de la secreción de saliva y la sequedad nasal y vaginal. Esta es la forma leve de afectación, que a su vez es la más frecuente.