Vanina Dematteis brindó detalles sobre el cierre de su guardería debido a la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19.

La vecina anunció hace pocos días que cerraba «Mundo Peques» ubicada en calle Lavalle casi Alem.

«Hace 3 años empezamos con este sueño. Transformamos una casa en una jardincito. En épocas de verano trabajaban cuatro maestras y asistían 20 niños» contó Dematteis.

Desde el anuncio de la cuarentena las cosas se complicaron y por cuestiones obvias, los ingresos disminuyeron.

«El alquiler, los servicios y sueldos sumaban gastos fijos de $30.000, se me hizo imposible mantenerla. Me preocupaba mucho el pago del sueldo de las chicas, se me hizo insostenible emocionalmente» contó.

