“SE PODRÍA OTORGAR UN BONO DE FIN DE AÑO, HAY QUE HACER EL ESFUERZO, MUCHOS MUNICIPIOS LO HAN HECHO»

Compartir esta Noticia







Luego de la 9º Sesión Pública Extraordinaria desarrollada ayer en el Concejo Deliberante el concejal del Frente Todos Somos Rivadavia Leandro Toribio fue entrevistado en el programa radial Punto y Aparte donde se refirió a diversos temas de la actualidad rivadaviense

PROTOCOLOS PARA ACTOS DE EGRESO

Fijó la posición del bloque que integra respecto al proyecto presentado por el oficialismo para que la Jefatura de Inspección Distrital de Rivadavia y a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Bs As. revean de manera urgente el Protocolo para la realización de” Actos de Egreso Año 2020 al aire libre”.

“Estoy a favor de los actos con los seres queridos, nosotros nos abstuvimos. Es una faculta que tenemos al entender que en el proyecto se menciona a una sola persona, la idea está bien pero si vas a cuestionar a la persona, en este caso a Marta Cucurul, a cargo de la Jefatura de Inspección Distrital de Rivadavia, que hizo cumplir el protocolo que mandaron desde Provincia. Hizo su trabajo, después uno puede estar de acuerdo o no. No puedo acompañar algo que se cuestiona la actuación de Marta, nosotros discutimos ideas, no personas. Lo interpreté así, si estuviera en contra de los actos hubiese votado en contra. El espacio vota por convicción no por obediencia debida, que en muchos casos se ve” dijo Toribio.

CRUCE CON EL DELEGADO DE FORTÍN OLAVARRÍA POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD

“Estuvimos con el delegado de Roosevelt y le dijimos que el pueblo estaba bonito, impecable. Es más en plena campaña de 2019 ya se lo había dicho. Pasamos por Fortín y veo el pasto alto. Los concejales estamos para visualizar los problemas de la gente, la gente de Fortín está enojada, está feo, el pasto no está cortado, las calles no están arregladas. Fortín tiene un presupuesto de $21.000.000 para servicios urbanos” explicó y agregó “los funcionarios le salen caro a la política, nosotros propusimos una rebaja salarial del 25% para los funcionarios”.

“El oficialismo luego de 21 años debe saber que tiene que cortar el pasto, arreglar las calles, si se quemó una luz, cambiarla. En la última campaña se bacheó sólo donde sacamos fotos, el mejorado del barrio posvía que hicieron en campaña desapareció” comentó.

NUEVOS FUNCIONARIOS Y PAUTA PUBLICITARIA

Toribio también se metió de lleno en cómo gasta el dinero la actual gestión.

“Seguimos nombrando funcionarios en épocas en que el Estado no se tiene que agrandar, el Estado debe mostrar austeridad. Apenas asumimos se creó un puesto para un concejal que había salido, se contrató una persona para que nos diga que los camino es están mal. Esta semana se están arreglando los caminos porque se trata la tasa de red vial. Los arreglan en elecciones, ahora y este año no tuvimos cabalgata, así que no hubo arreglo”.

“La política sale muy cara al contribuyente, el funcionario tiene que estar a la altura y las cosas que están mal hay que decirlas y las que están bien también” agregó.

EL DATO: El concejal manifestó que el municipio de Rivadavia destina más de 9 millones de pesos a más de 30 medios en pauta publicitaria. “Es el valor de 3 ambulancias” argumentó.

LA REALIZACIÓN DEL POLO UNIVERSITARIO

“El polo universitario fue una promesa de campaña política, tanto que se defiende la educación, quiero que se haga, pero dónde quedó el polo universitario. Este año en el presupuesto figuran 5 millones de pesos, ni siquiera lo empezaron a armar, teóricamente se empezaba en agosto de 2019. En un año y medio recién abrieron las calles. También están las naves productivas, que tampoco se hizo nada”.

BONO DE FIN DE AÑO PARA LOS MUNICIPALES

Toribio expuso que muchos municipios, encabezados por gobiernos opositores al Ejecutivo Nacional y Provincial, han anunciado la entrega de bonos de fin de año, algo que en Rivadavia aún no sucedió.

“Se podría otorgar un bono de fin de año, hay que hacer el esfuerzo, muchos municipios lo han hecho. Recuerdo que cuando decían que no se podía dar un aumento de salario a los municipales, lo pedimos y se dio. La coparticipación llegó cuando algunos decían que no iba a llegar” indicó.