Compartir esta Noticia







Esta tarde en la marcha convocada por «Ciudadanos en Acción» en oposición a la expropiación de la Casa de Aguirre estuvo presente el Intendente Javier Reynoso quien anunció que fue suspendido el tratamiento de la Ley impulsada por el legislador Avelino Zurro programado para este jueves.

«Se suspendió el tratamiento de la Ley, sigue el proceso, me aseguraron que me van a convocar para dar mi opinión, al igual que a la cooperativa, pero no voy a parar hasta que se retire el proyecto que no tiene sentido. «La Comunitaria» tiene tres predios, dos en espacios estatales y uno privado en Fortín Olavarría, nadie queda en la calle» dijo Reynoso.