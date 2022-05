Compartir esta Noticia

Daniel García, que durante esta semana fue confirmado como Presidente del Consejo Administrativo de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia por un año más, habló en el programa radial Punto y Aparte sobre la difícil situación que vive la institución.

“El balance dio una pérdida de $29 millones y ajustado por inflación $70 millones. Hoy la Cooperativa está mal, no tenemos las tarifas adecuadas. Según un estudio de FEDECOBA las tarifas están atrasadas en un 180%. Una familia en una casa consumo de 180 a 200 kilowatts, eso te significa el valor de 3 atados de cigarrillos o 1 kilo de carne, es imposible vivir de esa manera, la Cooperativa no puede hacer obras” expuso.

Al ser consultado sobre el departamento de agua y cloacas de la entidad comentó “se firmó un convenio con el municipio para tener el servicio aguas y cloacas de Barrio Posvia y Procrear, esto puede hacer que el servicio mejore y lo números mejores”. García indicó que actualmente esa área, al igual que la de energía, da pérdidas. En ese sentido agregó que Cer Hogar, es una de las pocas unidades de negocio que da ganancia.

EL DATO: García comentó que hay una empresa privada que está interesada en adquirir un terreno de poco más de 3 hectáreas que la Cooperativa tiene sobre Ruta 33 frente a la quinta de Orellana. “Si sale a la venta, la Cooperativa debe sacarlo a oferta pública” informó.

En otro trayecto de la nota García fue consultado sobre la cuota capital que hace algunos años fue suspendida.

“Permaneció durante muchos años, en 2019 cuando la Cooperativa tenía tarifa, el Consejo Administrativo consideró que no tenía sentido y fue suspendida. Hoy lamentablemente se evalúa la vuelta de la cuota capital porque los números no van, es imposible. Si la Cooperativa no tiene tarifa, no puede vivir. Se está pensando en poner la cuota capital que ronda un 15 a 18% de la energía, sin leyes ni nada. Un casa de familia gasta 200 kilowatts, significan poco más de $1000, en relación a eso la cuota capital sería de $150 aproximadamente” manifestó.