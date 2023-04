SENIOR: TODOS LOS RESULTADOS DE UNA NUEVA FECHA

Compartir esta Noticia

Este domingo se jugó una nueva fecha del fútbol senior de la Liga del Oeste de Fútbol.

LOS RESULTADOS

SPORTIVO 0 SPORTIVO TIMOTE 0

SPORT 4 SAN MARTÍN 0

NEWBERY 2 RACING 2

GORRA DE CUERO 5 INDEPENDIENTE DE GONZÁLEZ MORENO 0

BARRIO NORTE 2 LOS ONCE 0

INDEPENDIENTE 3 ATLÉTICO 1

LOS PUNTEROS: ATLÉTICO, BARRIO NORTE E INDEPENDIENTE LIDERAN CON 9 UNIDADES.

PRÓXIM FECHA:

Sportivo Timote vs. Independiente

Atlético vs. Barrio Norte

Los Once vs. Gorra de Cuero

Independiente GM vs. Newbery

Racing vs. Sansinena

San Martín vs. Sportivo

Libre: Sport.