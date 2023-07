Compartir esta Noticia

El precandidato a concejal Jorge Gayoso, uno de los referentes de la lista que encabeza Juanci Martínez como prencandidato a intendente, habló sobre proyectos para Rivadavia y marcó con su mirada analítica las problemáticas más urgentes respecto a salud mental, discapacidad y horizontes de futuro para los más jóvenes. Dijo que “se necesita un cambio genuino en la políticas públicas de Rivadavia, y Juanci representa ese cambio”.

Respecto a su decisión de participar por primera vez en una lista de cargos electivos el psicólogo contó “el tiempo es lo más valioso que tenemos, es por eso que sentí la necesidad de devolverle al vecino, con mi tiempo y nuevas ideas, todos estos años de respeto y cariño. No puedo seguir mirando para el otro lado e lo social. Estoy contento de la decisión que tomé, cada vez que tengo que ir a votar lo hago contento”.

En otro trayecto de la entrevista Gayoso puso su mirada analítica sobre los fanatismos en la política y en la sociedad, “el fanatismo de algunas personas no hacen lindo a nuestro lugar, el fanatismo trae soberbia y la soberbia a la discriminación. A su vez la discriminación trae subestimación de otro, es lo peor que puede pasar. En ese sentido Juanci es un líder inclusivo, transparente y con valores, admiro a las personas que buscan consenso. La maldita grieta es inmoral, el fanatismo trae grieta y la grieta es lo peor que puede pasar. No tenemos que pensar igual, tenemos que tener el mismo respeto”.

EL DATO: Gayoso remarcó la importancia de tener buenos recursos humanos, “el 50% de nuestra lista de concejales son docentes, una gran base para pensar en la transformación teniendo a la educación como herramienta principal”.

PROYECTOS

Gayoso mencionó que tiene proyectos sobre varias problemáticas sobre las que cree que es urgente trabajar en la comunidad.

“La salud mental, el padecimiento que sufren hoy las personas es alarmante. El desborde pospandemia no es sólo acá, en todo el mundo pasa. Ya no hay más certeza, se dispararon ataques de pánico, depresiones, ideaciones suicidas, adicciones de todos los colores. Lo bueno de lugares como el nuestro es que se pueden hacer muchas cosas, trabajar desde lo comunitario, en prevención y promoción. No pueden trabajar por separados el CPA, el hospital, Sedronar, las iglesias evangélicas que hacen un gran trabajo. Hay que trabajar en red” expuso sobre la primera temática que piensa trabajar.

El segundo eje de trabajo de Gayoso refiere a un programa de orientación y desarrollo para egresados secundarios denominado “Vos podes”, el cual se destina a jóvenes de 18 a 24 años.

“El objetivo es canalizar la vocación, los intereses de los egresados. Trabajar con tutores que los orienten. Hay más de 200 egresados por año en Rivadavia, entre los ámbitos públicos y privados” explicó.

Por último habló de trabajar en discapacidad, en el desarrollo de un centro de día de internación para casos severos, para aliviar la tarea de padres y familias.

