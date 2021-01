Compartir esta Noticia







Marta Rodríguez es una rivadaviense que hace 23 años vive en Caucete, a 25 kilómetros de San Juan Capital. Anoche la provincia sufrió un terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter.

Marta es veterinaria recibida en General Pico y en 1998 debido a una propuesta de trabajo se mudó a San Juan.

“Ya pasó el susto. Estaba preparándome un té, mi hija dormía. Sentí que temblaba el piso, como cuando en Buenos Aires pasa un subte. Le grité a mi hija que se levantara. Se escuchaban gritos de gente asustada y se apagó la luz. Acá recomiendan dejar la llave puesta con una sola vuelta para que no se salga. No las tenías así, no pude abrir la puerta que da a la calle, recién cuando terminó el terremoto pudimos salir a la calle” detalló Rodríguez.

La mujer contó que la provincia de San Juan sufrió terremotos graves en 1944 y en 1977, “por lo que decían personas que hace años viven acá, este fue el peor. Lo que sucede que hoy en día las construcciones están preparadas para sismos. Es más el instituto que nacional que se encarga de las mediciones informa que diariamente hay leves movimientos que ni se sienten”.

