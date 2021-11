«SERÉ INCLUSIVO», EL MENSAJE QUE MANDÓ LOS ONCE

Compartir esta Noticia







Ceferino Vaquero habló en el programa radial Punto y Aparte sobre lo que le tocó vivir este domingo cuando su hijo Ulises de 18 años, que tiene síndrome de Down, jugó en el sub 21 de Los Once de Colonia Seré ante Gorra de Cuero por una nueva fecha del Torneo de la Liga de Fútbol del Oeste.

Ulises vivió con mucha emoción la citación del día sábado por la noche y disfrutó cada uno de los minutos que le tocó ingresar para vestir la camiseta de sus amores. Pero eso no fue todo, una vez terminado el partido pateó un penal que clavó en un ángulo para la algarabía de todos los presentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rivadavia Online (@rivadaviaonline)

ESCUCHA LA NOTA COMPLETA A CEFERINO VAQUERO – FOTO CLAUDIA FERRARI