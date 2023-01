“SI PEDIMOS UNA AMBULANCIA PARA ATENDER A UN INFARTADO, TÉNES QUE IR PREPRARADO”

Compartir esta Noticia

“Estoy caliente y amargado porque no le dieron a mi tío la posibilidad de lucharla” dijo Gustavo Batipalla en el programa radial Punto y Aparte luego de que el pasado sábado su tío Cachi Casadei de 75 años falleciera de un infarto en América. Casadei había venido a nuestra ciudad desde General Pico para participar de un cumpleaños de 15 que se festejó en La Rural.

Batipalla contó que la ambulancia que enviaron desde el hospital municipal no estaba equipada para atender el infarto que sufría su tío.

LA HISTORIA

“El sábado tuvimos un cumple de 15 en América, de Catalina Guirao. Tuvimos un episodio feo cuanto estábamos esperando la llegada de Catalina, mi tío Cachi, que desde hace mucho tenía problemas de corazón, no sé si por la emoción le agarró un infarto. En la Sociedad Rural era la fiesta, le empezaron a hacer RCP. Personalmente llamé al 107, me atendieron en el hospital. Pedí que manden un ambulancia que había una persona infartada. Mientras tanto se le hizo RCP y lograron sacarlo por unos segundos. Lo atendió mi cuñado que fue técnico anestesista en la Fundación Favaloro” comenzó contando Batipalla.

“Cuando llegó la ambulancia no tenía desfibrilador, se le pidió oxígeno y no bajan oxígeno. Dijeron carguémoslo y llevémoslo, es vergonzoso, no le dieron la posibilidad. Mi tío falleció. Me pidieron que no dijera sobre su fallecimiento para no arruinar el cumpleaños, asi que comenté que lo había estabilizado y estaba en terapia. Al otro día a la mañana tuve que avisar

Batipalla contó que cuando llegaron al hospital no se pudo hacer nada, “hoy no lo tengo a mi tío, no le dieron la posibilidad, no sé si hubiese salvado pero no pueden pasar estas cosas. No puede volver a pasar, tienen que equipar la ambulancia, capacitar gente, que hagan lo que tengan que hacer. Si pedís una ambulancia para atender a un infartado, tenés que ir preparado. Estoy caliente y amargado, porque no le dieron la posibilidad de lucharla a mi tío. A mi cuñado, que estuvo atendiéndolo, le quedó una gran impotencia”.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA