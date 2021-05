Compartir esta Noticia







Es madre, docente y tiene pasión por los colores de Jorge Newbery de Fortín Olavarría.

El pasado sábado, mientras acompañaba a los chicos de inferiores en un partido ante Independiente en América, vivió una situación que contó en redes sociales y que impulsó una noble colecta que rápidamente se viralizó.

BOTINES Y UNA SONRISA

Era la tardecita del pasado sábado cuando Laura Rodríguez hizo un posteo en Facebook contando detalles de lo vivido con un pequeño de Newbery que no tenía botines para jugar, algo que produjo el inicio de una colecta para que ningún niño del club se quede sin su par de botines.

Al respecto fue consultada en el programa radial Punto y Aparte donde se refirió a lo sucedido, pero además analizó la situación de pandemia desde cada ámbito donde se desempeña, como madre, docente y como colaboradora con los chicos en Newbery.

“En este contexto de pandemia donde las diferentes categorías no se encuentran como para prestarse un par de botines, algo que habitualmente pasaba. Sucedió que este chico no tenía botines, por suerte pude encontrar unos en una bolsa que tiene el club, ese par fue salvador. El chico se los puso con un amor, a lo nenes lo único que les importa es jugar a la pelota, con agarraderas, zapatillas, botines. Cuando se iba para la chancha le dije que iba a meter una magia y que si metía un gol conseguíamos botines nuevos” contó Rodríguez y agregó que siempre a principio de año Newbery hace un relevamiento para saber quiénes necesitan botines.

DECIR Y SER EMPÁTICOS

Laura remarcó que “si podemos ver en el otro lo que le está pasando, eso es genial” haciendo fuerte hincapié en la importancia de la empatía, algo que no sólo dijo, sino que lo dejó materializado con colecta que impulsó días atrás.

MADRE Y DOCENTE EN PANDEMIA, SU MIRADA SOBRE LOS CHICOS Y LA PRESENCIALIDAD EN LAS ESCUELAS

“Es una realidad que les toca vivir, hay que hacerle frente y salir fortalecidos. Es nuestra obligación ser responsables. Es un periodo muy difícil, donde la presencialidad en las escuelas es compleja de sobrellevar, es difícil decirle a un chico no te abraces. Soy docente y mamá, y hay que entender que esto es una pandemia, algo que equiparo al nivel de una guerra, algo que mueve todas las estructuras” indicó.

“No van a recuperar el tiempo perdido, pero pueden fortalecer los vínculos de otra manera. Hay que disfrutar cada día, eso me enseñó la pandemia. Esto vino para igualarnos a todos, el don más preciado es la salud” dijo Laura y envió un mensaje a los adolescentes, “muchas veces no se los escucha, sé que están viviendo un momento muy complicado, pero no compartan el mate, los vasos, cuídense”.