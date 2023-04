“SIEMPRE INTENTAMOS FACILITAR LAS COSAS A LA GENTE”

Compartir esta Noticia

El Dr. Juan Pablo Sallaber, al frente de la Dirección Legal Tributaria de la cual dependen las habilitaciones municipales, brindó una entrevista en el programa radial Punto y Aparte para hacer su descargo sobre lo sucedido con el pub Cuatro Cañas.

Sallaber le respondió a Lucho Garma, propietario de Cuatro Cañas, quien manifestó que “la oficina de habilitaciones no comunica bien, no te da respuestas para alguien que quiere emprender, no dan acompañamiento”.

“Puedo entender las sensaciones que tiene. No hay animosidad de mi parte. Tengo todos los mensajes donde puedo demostrar que siempre tuve la mejor predisposición para resolver temas. Cuando no se podía hacer algo porque había cosas que no estaban en orden, se puso al municipio a disposición. El miércoles a las 10 horas recibo un mensaje de la Arq. María Luján De La Torre, encargada de la Dirección de Planeamiento, diciéndome que los chicos de Cuatro Cañas no declararon la estructura nueva y que por lo tanto los iba a intimar” comenzó diciendo Sallaber.

El funcionario comentó que por la tarde Cali Boccaleri, presidente del Club Independiente, lugar donde funciona Cuatro Cañas, manifestó su preocupación ante la intimación.

“Para cerciorarme agarré el expediente de habilitación y veo que el plano está firmado por el Arquitecto Gonzalo Ameijeiras. Veo que no está declarado el techo. En el plano antisiniestral expedido por Bomberos está todo aprobado pero en ningún momento habla de la estrutura del techo. Hablé con Ameijeiras que me dijo que estaba desvinculado de la obra. Hablé con Bomberos de Pehuajó que me dijeron que el techo no estaba en la habilitación y que ellos debían recibir la información para venir a habilitar y que si el local se abre había que clausurarlo. Todo esta información se la informé a Garma” agregó Sallaber.

“El local no está en regla, ¿y si pasa algo? ¿Si tenemos un Cromagnon?. Garma es abogado y la tercera vez que tramita una habilitación de este tipo, no me puede decir que no sabía que había que presentar un plano. Me dijo que Bomberos estaba sabiendo, Bomberos no estaba sabiendo. Todo esto se desencadena por la preocupación del Boccaleri. No tiene que ver con la empatía, si lo hacemos hagámoslo bien. Me duele cuando dicen que la Oficina de Habilitaciones no trabaja bien, siempre intentamos facilitar las cosas a la gente. No podíamos hacer nada, antes de arrancar con todo debería haber venido a la Municipalidad” culminó Sallaber.

“Primero está integridad de las personas”

La Directora de Planeamiento Arq. Luján De La Torre también brindó sus pareceres al respecto.

La funcionaria dijo que estuvo de licencia hasta ayer.

“Vi que estaban modificando la estructura del techo, haciendo un cerramiento lateral y poniendo nylon en el frente. Muchos funcionarios seguro vieron esto pero no tienen a mano el expediente del permiso de obra. Se podrían haber acercado a la oficina, es una modificación en la estructura, para modificar el antisiniestral tenés que modificar el plano. Bomberos indica si hay que poner otro matafuego, otra salida de emergencia, qué cubierta tiene y el tema ignifugo. Primero está integridad de las personas que van a ir a un bar, a un boliche, que esté todo en regla. No es la primera habilitación que tienen, saben cómo se maneja. Por más que lo hubiese notificado el lunes no hubiesen llegado igual a terminar. Hay que agregar que también hay un cambio de titularidad” manifestó De La Torre.