Luego de 30 años de trabajo como maestra jardinera se acogió a los beneficios jubilatorios Silvia Guirao. El Jardín de Infantes N°906 fue la última institución donde se desempeñó. En sus inicios trabajó en el Jardín N°1 y también tuvo un paso por Fortín Olavarría donde ejerció como maestra de primaria.

EMOCIÓN POR LA NOTICIA

«Me sorprendió, pensé que iba a tener que reiniciar todos los trámites nuevamente en medio de esta situación de pandemia. Había puesto fecha de cese el 30 de junio. La noticia coincidió con la fecha del cumple de mi papá, la recibí con mucha emoción» dijo Guirao que además recordó a «Fito», su padre.

SU PRIMERA PROMOCIÓN

«Los chicos de mi primera promoción ya algunos son papás en sala celeste. Fue en el Jardín N°1 donde empecé, estuve 5 años» contó quien realizó sus estudios en la Escuela N°9 y en el Instituto América.

SU PROFESIÓN Y EL AMOR POR LOS NIÑOS

«Siempre me encantaron los chicos, en el barrio vivía en todas las casas donde había chiquitos. Poder hacer la carrera en mi ciudad también hizo que me incline por eso, lo volvería a hacer. Es impagable la inocencia de los nenes, sus ocurrencias, esa magia no tiene precios, esos ojitos que reflejan tanta curiosidad, todo el tiempo te están robando una sonrisa» explicó Silvia que transitó gran parte de su carrera trabajando en las salas de 3 y 4 años.

