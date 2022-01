Compartir esta Noticia

Este sábado una vecina publicó en redes sociales imágenes de su marido cortando el pasto en el parquecito del Barrio FONAVI acompañado del siguiente texto:

LA PUBLICACIÓN DE YANINA FERNÁNDEZ

«Cristian Alcala mi marido no quería que publique esto.. Pero da bronca que viviendo a media cuadra del corralón, ya hablado con María Carmona, Javier Reynoso, Sergio Avila, no nos den respuestas… Somos del Barrio Fonavi a media cuadra del corralón municipal, y tenemos un parquecito que da vergüenza, pasto largo, hormigas, sólo con 3 hamacas.. nada más para que nuestros hijos jueguen.. El Cristian Alcala se ofreció poner la mano de obra gratis hace más de 6 meses charlado eso con esas personas que nombré.. bueno no hay respuestas.. bueno ahí esta Cristian cortando el pasto de nuestro abandonado parquecito..💪💪».