SOMOS LA FUERZA Y EL NUEVO AIRE QUE NECESITA LA POLÍTICA ARGENTINA

por Roberto A. Leguizamón referente Evolución Radical en el partido de Rivadavia

Llegó el momento de que los jóvenes cumplan un rol preponderante dentro de la política y dejen de ser usados solo para pintar pasa calles y repartir folletos , a partir de ahora deben ser escuchados, tenidos en cuenta a la hora de trabajar para la solución de los problemas de la sociedad, en un país donde la política esta estancada en antaño y le falta evolucionar, implementando nuevas ideas, mas diversidad y por supuesto lograr la verdadera paridad, los jóvenes llegamos para lograrlo , con dialogo , capacitándonos y luchando por los derechos e igualdad de oportunidades.

Soy de una familia humilde de padre albañil y madre ama de casa, luchando día a día por crecer desde los 12 años encontré mi pasión y mi camino al crecimiento personal capacitándome y empapándome con la política, desde militar para lograr junto a mi equipo ganar un centro de estudiantes , lograr presidir en consejo deliberantes juvenil y lograr presidir Interac siendo parte del Rotary Club , hoy lograr acompañar a mis compañeros de la gran franja morada en una elección , mi pasión por la política me hace querer seguir creciendo y poder llegar a cumplir mi sueño de ser concejal o intendente. Hace 2 años encontré mi lugar en Evolución Radical y estoy trabajando para lograr en mi ciudad llevar el radicalismo a lo más alto dándole a la gente la verdadera representación que necesita.

Desde mi humilde opinión la política necesita un cambio ya que vemos referentes que tienen muchísimos años como referentes y no les dan lugar a las nuevas generaciones, no digo que abandonen la política, pero llego la hora que den un paso al costado y las nuevas generaciones se hagan cargo, muchas veces oímos que los jóvenes somos el futuro, pero no hay futuro si los jóvenes son presionados a seguir una bajada de línea y no se les da la libertad de pensar por ellos mismos.

Mientras muchos jóvenes ya por resignación y cansancio abandonan el país nosotros nos plantamos y decimos basta, queremos construir un país digno de vivir donde los jóvenes que logran obtener un título logren tener un trabajo, donde la corrupción no inunde todas las instituciones más importantes del país , donde no tengamos que ver todos los días gente viviendo en las calles y ver como no se respetan sus derechos , donde podamos salir a la calle y no tener miedo si vamos a volver o no, los jóvenes radicales vamos a luchar por todos los que ya se resignaron y por todos los que hoy hacen un esfuerzo para mantener nuestro país en pie , ya no nos van a tener encerrados y callados hoy le prometemos a la gente que su esfuerzo no va a ser en vano vamos a lograr el país que nos merecemos.