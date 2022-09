SOÑAR ES VIVIR Y HOY BRANDON VIVE SU SUEÑO

Compartir esta Noticia

Desde Puerto Real, en España, el joven jugador de fútbol rivadaviense de 18 años Brandon Varela habló en el programa radial Punto y Aparte para contar cómo es su nueva vida como jugador del Cádiz CF.

Hace poco más de dos meses que Varela vive en Puerto Real, un municipio situado en la provincia de Cádiz, en la comunidad autónoma de Andalucía.

La vista desde el departamento donde vive Brandon.

Es jugador del Cádiz CF y se desempeña en el equipo B de la institución. El club le brinda todas las comodidades para que pueda desarrollar su carrera, vive en un departamento junto a un jugador francés, un africano y un inglés.

“Estoy en Puerto Real, es un lindo lugar, estoy feliz y muy cómodo. Estaba en la Academia Mascherano de Lincoln y me salió la posibilidad y no lo dudé. Enseguida me vine” contó Brandon.

El joven se inició en el fútbol en el Club Barrio Norte de América y luego pasó a la mencionada academia. Enseguida deslumbró con su talento y ya vive la primera oportunidad de su vida.

A pesar de la lejanía y viviendo como en el aire, transitando su sueño mayor, Brandon no se olvida de quienes lo cobijaron en épocas no tan buenas, “Estoy agradecido con Rubén Alzamora y Belén Fernández, que siempre me ayudaron, son como mis padres”.

Sobre su nueva vida Varela contó “arrancamos a la 7 de la mañana, entrenamos todos los días y los domingo jugamos. Vivo con un francés y un africano, y ahora viene un inglés. Hablamos en inglés y también saben algunas palabras en español. En el equipo son todos más grandes que yo, de 20 años para arriba”.

Varela detalló que el club les brinda las viandas cada día para alimentarse y que el nivel de entrenamiento es muy intenso y que ha generado cambios en su físico.

