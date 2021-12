“SOY UNA VÍCTIMA DE TANTAS COSAS QUE SE HABLARON DE LA VACUNA, ME DA TERROR QUE ME AGARRE UNA TROMBOSIS O UN INFARTO”

Compartir esta Noticia

Las declaraciones del reconocido infectólogo Fernando Polack, que expresó que “el que no se quiere vacunar es un tarado”, hizo que una oyente del programa radial Punto y Aparte enviara un sentido mensaje por WhatsApp donde explica lo que vive a partir del miedo que le generó la campaña del “miedo” realizada por muchos medios nacionales, la cual también tuvo repercusión a nivel regional y local, sobre las complicaciones que podía producir la vacuna para el Coronavirus.

“Yo la paso mal, a mi hijo lo vacuné con terror, ahora estoy haciendo coraje para mí. Me produce ganas de llorar, sé que me voy a vacunar, sé de muchos que le ha pasado lo mismo. Soy una de esas taradas, víctima de tantas cosas que se hablaron de la vacuna, hoy en día aún no puedo ponérmela por el miedo que me produce, tuve Covid y la pasé horrible, psicológicamente no la pasé bien” contó.

“Hoy en día no puedo ir a ponerme la vacuna, sé que en algún momento me la voy a tener que poner, mi familia ya se la puso. Me da terror que me agarre una trombosis, un infarto muchas cosas que decían que producía” agregó.

Además añadió que sufre de ataques de pánico y no le es fácil el tema.

“Soy una de esas taradas, en Argentina y el mundo se manoseó la vacuna. Fue bastante manoseada” expuso.

También comentó que no sabe qué parte política representa cada canal pero que jugaron con la salud.

Culminó diciendo “por ahora soy una de esas taradas, espero poder en algún momento ir a vacunarme”.