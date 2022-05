“TENEMOS ESPERANZA QUE SUCEDA UN MILAGRO”

Compartir esta Noticia

Mayra Kuhn, hermana de Elías, el joven que está internado en el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario de Esteban Echeverría luego de resultar gravemente herido en una pelea callejera sucedida el pasado sábado a la madrugada en América, habló sobre el estado de salud del joven de 27 años.

NO NOS MANDE EL PÉSAME, ÉL ESTÁ VIVO

“Nos llegaron muchos mensajes dándonos el pésame, en América se decía eso. Mi hermano está vivo y todavía puede suceder un milagro, que responda al tratamiento que recibe. Todavía no murió, quizás se interpretó mal el parte médicos que dimos a conocer ayer. Hay altas probabilidades de muerte, es hora a hora, mi hermano está muy grave, no le están funcionando los órganos, la lesión que tiene en el cerebro no permite que los órganos respondan. Puede morir en cualquier momento, como puede suceder un milagro y empiece a responder a algo” expuso la mujer

“Apenas le pegaron cayó inconsciente, está en coma. Tiene complicado sus pulmones, el corazón le late porque está conectado, si lo desconectan quizás muere. Las neuronas están fallando y van muriendo de a poco, pero está vivo. Tuvo un paro de 12 minutos pero pudieron estabilizarlo y lo operaron de urgencia, le sacaron parte del cráneo para que el cerebro tenga espacio porque estaba haciendo presión. El riesgo de muerte está, el riesgo de sangrado está” explicó.

PEDIDO DE JUSTICIA

“Estamos pidiendo Justicia, es injusto que mi hermano está peleando por su vida y la persona que le pegó está suelto, todavía puede disfrutar de la vida, mientras mi hermano la está peleando. Ojalá se haga Justicia pronto, es lo único que pedimos. Esto sucedió el viernes, aunque sea que esté demorado en la Comisaría de América, es muy grave esto. Es como que no pasa nada, nos estamos volviendo locos y él está de 10. Lo dejó en coma” dijo Kuhn.

“Fue cerca de las 5:30 hs., hay 7 testigos que vieron todo lo que pasó, ellos ya declararon, ya no sé qué más se necesita, qué tiene que pasar, que mi hermano muera para que él esté demorado en la comisaría. Mi hermano tiene fractura de cráneo, hemorragias internas y externas en el cerebro, los pulmones complicados porque al caer inconsciente se broncoaspiró. Tenemos esperanza que suceda un milagro, él no va a quedar bien, nos dijeron que quedará con secuelas, pero va a estar vivo, con nosotros. Tenemos fe que va a salir adelante, como hermanos pedimos que no nos manden el pésame, él está con nosotros” añadió.

EL DATO: Kuhn agradeció al área de Desarrollo Social del municipio y destacó la atención en el hospital.