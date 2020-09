Compartir esta Noticia







Antonella Vaquero es una enfermera de la Unidad Sanitaria de González Moreno que hace algunos días recibió la noticia que era positivo para COVID-19. Este jueves fue entrevistada en el programa Punto y Aparte donde brindó su testimonio sobre la situación que vive.

«Comencé con dolor de espalda y en las articulaciones, un poco de dolor de cabeza, nada muy exagerado que no pueda soportar sin tomar medicación. Tenía fe que me iba a dar negativo, si bien me dolía el cuerpo pensaba que me hacía la cabeza por haber atendido a un paciente con la enfermedad» dice quien tiene un pequeño hijo de 22 meses llamado Román.

El martes por la mañana, había sido hisopada el día antes en América, recibió la noticia.

«Cuando ví la llamada del Dr. Blanco dije me tocó. Esperaba que mi mamá sea negativo, que no le toque a otra persona, prefería que sea yo y no otro. Era una de las que decía que al pueblo no iba a llegar y llegó» dijo la joven.

«Ahora tenemos que estar 15 días aisladas, tengo amigos que se ocupan de los mandados. Todos los días me llaman de la muni para saber si tengo nuevos síntomas y para ver cómo esta Román» contó.

«Pensé que el virus no iba a llegar y llegó, quizás estábamos un poco relajados. A principio de marzo estábamos con todas las medidas y ahora, yo en particular me había relajado. Tenemos que aguantar y cuidarnos, lo importante es tener salud» expresó.

