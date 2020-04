Compartir esta Noticia







En las últimas horas se comunicó con Rivadavia Online una vecina de la zona rural este de América para contar la odisea de llegar desde Fco. de Vitoria hasta América. Se trata de Graciela Manzone de Méndez quien hace años reclama por el mejoramiento de los caminos.

La mujer envió material donde constata las complicaciones para transitar por los caminos a Colonia Seré y los cercanos a La Petisa. Según especificó hace 7 meses que no pasa una máquina municipal, mucho antes de que empezara la crisis por COVID-19.

«Tenemos que hacer el doble de kilómetros para llegar hasta América porque las calles se volvieron canales y los canales calles. Los videos son camino a Colonia Seré, que es la única salida que tenemos hoy. Si queremos ir para América tenemos que llegar a Seré, tomar por Ruta 70 y empalmar con la 33. Son 12 kilómetros, 60 de ida y 60 de vuelta. Si los caminos estarían bien en condiciones serían 66 kilómetros, 33 de ida y 33 de vuelta» explicó la mujer.





EL DATO: «En La Petisa se cortó también. Hace dos años tiraron escombros y taparon, pero no pusieron alcantarillas. Ahora el agua busca donde no taparon y por donde no están las alcantarillas. En 2017 sufrimos la inundación, tuvimos que pedir permisos para pasar por dentro de los campos» explicó.

«Si los caminos estarían bien nosotros hacemos el trayecto Los Galpones-La Tatá si salimos por Rucalim o el As de Basto-La Tatá si lo hacemos por el Vivero» dijo Manzone quien comentó que ya alertó sobre esto a Joaquín Laxagueborde, al Intendente Javier Reynoso y Alfredo Buil, pero no recibió respuesta alguna.

VIDEO LAGUNA LA PETISA

PARTE DEL CAMINO GUANACO CHICO – COLONIA SERÉ

CAMINO A COLONIA SERÉ