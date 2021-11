Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte la consejera escolar Silvina Melloni se refirió a la situación que se dio en el inicio de esta semana donde algunos comedores escolares de Rivadavia no contaron con el almuerzo para los alumnos.

Melloni comentó que este escenario se dio “porque no se llegó con los plazos para que la empresa entregue la mercadería el 1 de noviembre. El 1 de cada mes la empresa que gana la licitación debe entregar la mercadería, por una cuestión de procedimiento no se pudo. No es simple hacer una contratación con todos los pasos que exige la Provincia, nosotros somos el nexo y quienes organizamos ese servicio. Debemos cumplir determinado plazos que la Provincia establece, se hicieron llamados a licitaciones, publicando en boletín oficial”.

Al ser consultada a porqué esta situación se dio en este momento, Melloni expresó “antes no pasó porque el sistema era distinto. Hace 4 años las compras eran descentralizadas, cada escuela recibía un monto y podía comprar. Ahora el sistema es centralizado, el Consejo Escolar larga una licitación para que los proveedores se presenten y coticen productos que nosotros proponemos, según los menúes sugeridos de la Provincia”.

Melloni agregó que “tenemos que hacer lo que la Provincia pide y debemos tener su autorización para realizar pagos. Por ejemplo el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad me autorizó a pagar ahora lo de septiembre, es decir 60 días de demora cuando los proveedores entregan la mercadería el primer día de cada mes”.

Por otro lado la consejera escolar informó que los proveedores deben estar registrados en Provincia para poder participar de las licitaciones y que desde el Consejo Escolar no pueden prohibir que empresas de afuera se presenten a las licitaciones.

