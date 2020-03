«TENEMOS TRES PERSONAS DETENIDAS POR VIOLACIÓN A LA RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN»

Compartir esta Noticia







Así lo informó el Comisario Inspector Sergio Rodríguez esta mañana en FM Radiorama 97.1.

«Hay 3 personas detenidas por violación a la restricción de circulación. Serán trasladados al Juzgado Federal de Junín, esto es un delito federal, tiene penas de 6 meses a 2 años. Pueden estar privados de la libertad 1, 2 días o más. La gente tiene que entender que no podemos andar dando vueltas por la calle, no podemos juntarnos con amigos, no podemos ir a la plaza a tomar mates. Si alguien anda en la calle y no puede justificar su circulación será detenido» detalló Rodríguez.