“TENGAN CUIDADO CON SUS MASCOTAS, ANDAN TIRANDO COMIDA CON VENENO Y VIDRIO”

Fue en las últimas horas que el vecino Víctor Valenzuela realizó una publicación en redes sociales donde denunció esta situación que le tocó vivir con su perro Timoteo.

EL TEXTO QUE PUBLICÓ VALENZUELA

“Como en alguna oportunidad conté las cosas lindas de América, hoy me toca contar algo de esas cosas que joden, que duelen.. El día sábado nos tocó vivir una situación muy desesperante. Nuestro pequeño perrito comenzó a sentirse muy mal. Por distintos motivos no pudimos dar con ningún veterinario y x ende no pudimos hacer nada para intentar salvarlo. Tristeza, bronca, impotencia. Hablando con 1 par de vecinos nos enteramos que andan tirando comida con veneno,/vidrio y demás. Que mal puede causar un animalito como Timoteo, que para nosotros y que para muchas familias es un integrante más? No lo se.. Simplemente posteo esto para que tengan mucho cuidado con sus mascotas.. hay actitudes de parte de algún que otro vecino que simplemente como sociedad atrasan..”.