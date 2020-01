Compartir esta Noticia







En los últimos días se produjo la asunción del rivadaviense Julio Silva como Jefe de Policía Comunal de Carlos Tejedor. A partir de esto fue entrevistado en el programa radial Punto y Aparte.

Silva se mostró contento por la designación y destacó su proceso de formación desde hace casi 22 años.

«Se me concedió esta oportunidad por el trabajo realizado. Tengo casi 22 años de carrera, cada experiencia es única. Desde que ingresé en América, luego en González Moreno donde tuve la posibilidad de estar a cargo de la seguridad de mi propio pueblo, que me vio crecer. Después ascendí llegando a Tres Alagarrobos, pude aprovechar esa oportunidad y ahora me dan esta responsabilidad en un partido que no es del que soy oriundo» dijo agradecido el uniformado.

