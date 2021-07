Compartir esta Noticia







Luego de imponerse en la grilla de Rivadavia Primero entre los precandidatos a concejales, María Carmona habló en Punto y Aparte y contó sus sensaciones sobre la responsabilidad de encabezar la lista que presentará el oficialismo en las Legislativas de este año.

“No tengo palabras de agradecimiento, me sorprendió todo, agradezco el cariño de la gente. No tuve tiempo de pensar, me costó mucho tomar la decisión. Me superaron las muestras de cariño, toda la situación fue muy movilizante” comenzó diciendo.

La actual Secretaria de Desarrollo Humano del municipio ganó la grilla para concejales con comodidad, cosechó 1588 votos, contra 1204 de su escolta Magalí Pérez.

“Tengo una mirada social, siempre me tira donde hay gente que tiene necesidad, la gente vulnerable. Mi compromiso con Rivadavia Primero viene desde Sergio (Buil) y sigue con Javier (Reynoso). Tengo una mirada , empática y social, cercana al sector más vulnerable” dijo Carmona y reconoció que es una gran responsabilidad el lugar que le toca ocupar.

“El apoyo de la familia es incondicional, es fundamental” dijo la actual funcionaria y agregó “mi papá estaría orgulloso, me diría metele para adelante”.

EL DATO: Carmona reconoció que si bien su nombre surgió de la mesa política del partido,fue el intendente Javier Reynoso quien le pidió que participe.