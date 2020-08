«TERMINABAN LAS REUNIONES DEL CONCEJO, QUE NORMALMENTE ERAN BASTANTE ÁSPERAS, Y SE IBA A CENAR TODOS JUNTOS, DE UNO Y OTRO PARTIDO”

Compartir esta Noticia







El Ingeniero Agrónomo Marcelo Marcos (54) fue entrevistado en el programa radial Punto y Aparte donde se refirió al sector agropecuario en tiempos de COVID-19. Además contó el porqué se decidió a estudiar agronomía y dejó un mensaje sobre la relación de los concejales durante su paso por el Concejo Deliberante representando al PJ.

PERMISOS Y MÁS PERMISOS

«Estoy limitado, a pesar del permiso nacional que uno tiene por la actividad que realiza, es muy difícil trabajar. Uno anda como un delincuente, disparando, tratando de convencer al que te para de que uno está trabajando. Con títulos, contratos, permisos, todo para poder justificar que está trabajando, es desgastante» comenzó diciendo.

Marcos comentó que cerca del 60% de los productores que asesora están en General Pico y por eso está pendiente de qué sucede en La Pampa con el coronavirus.

«Me llamó la atención que los últimos hisopados en Pico están dando negativo, eso es muy bueno, La Pampa no venía teniendo muchos casos. La pandemia es impredecible, si todo el mundo supiera cómo funciona el virus sería más fácil de controlar, todo lo que es viral es complicado, se reproduce rápido, va mutando. Los asintomáticos contagian, es muy complejo» indicó.

EL CAMPO SIGUIÓ TRABAJANDO

Al ser consultado sobre el agro, Marcos comentó «el campo es el único sector que no sufrido las consecuencias, siempre pudo seguir trabajando lo que le da una ventaja competitiva sobre cualquier otro sector. Si bien es un sector esencial porque produce alimentos, la pandemia empezó en plena cosecha y hubiese sido una catástrofe si no era declarado esencial. La zona en general no ha sufrido como si lo ha pasado en las grandes ciudades donde muchas actividades fueron paradas. El campo tiene un sector privado dependiente como camiones, insumos, acopios y la actividad ha seguido» y agregó «en el partido de Rivadavia nos hemos cuidado, es mérito de las autoridades y la población. No estamos exentos de que no nos pase, tarde o temprano es probable que tengamos el virus».

POR QUÉ ELIGIÓ ESTUDIAR INGENIERO AGRÓNOMO?

«Me crié en el campo con mis viejos en la zona de Colonia Viñas, iba a una escuela rural, luego por un problema de salud de mi madre fuimos al pueblo. Mi crianza fue en la zona rural, eso lo llevás adentro, tenía dos opciones o seguir para abogado, porque mi tía era abogada, pero siempre tuve en la cabeza ser ingeniero agrónomo. Fui re convencido a La Plata. Nos fuimos con 4 más. Estábamos en un departamento en 1 y 66, nos bancamos juntos el desarraigo, nos fue bien» recordó y mencionó a Ricardo Moreno, Raúl Márquez, Ariel Macías entre sus compañeros.

UN RECUERDO SOBRE EL CONCEJO

A finales de la década del 90 Marcos fue concejal del PJ y recordó la ayuda que recibió de «Petete» Milani, Fabiana Milani y «Cholo» Pons.

«Terminaban las reuniones del concejo, que normalmente eran bastante ásperas, y se iba a cenar todos juntos, de uno y otro partido. Patricio Lascombes, Jorge Polo, Jorge Mola. En la cena se dejaba la ideología de lado, se hablaba de cualquier cosa» contó.