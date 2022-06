“TIENE QUE HABER UN CONCEJO DELIBERANTE MÁS PAREJO PARA QUE TENGA SENTIDO”

Compartir esta Noticia

Julia Monasterio, referente del PRO a nivel local, brindó una entrevista en el programa radial Punto y Aparte donde contó detalles de la reunión seccional desarrollada el pasado viernes en Junin donde estuvieron Horacio Larreta y Diego Santilli.

Monasterio comentó que fue acompañada por Mariana Guirao y Natalia Hillcoat.

“Compartimos un almuerzo, había representantes de 18 distritos de la cuarta. La idea de la reunión era escuchar a Horacio en su plan de gobierno como candidato a presidente en 2023. Además cada uno pudo contarle cómo es la realidad de cada distrito. Está bueno juntarnos e intercambiar ideas” detalló Monasterio.

“No creemos en los extremos, ni el kirchenerismo ni Milei, queremos un espacio politico para generar acuerdos. En breve inauguramos nuestro local, trabajamos para ser serios en lo que queremos proponer a la ciudadanía” agregó.

Monasterio adelantó que en 2023 armarán una lista para participar en las elecciones.

“Estamos trabajando mucho, todos los días buscamos gente que se sume, escuchamos propuestas. No queremos un plan estrafalario, queremos hacer política desde lo territorial y sin atacar a nadie, hacer política de una forma diferente. No nos mueve el poder o el dinero, no mueve cambiar la realidad de nuestro lugar” enfatizó.

“Creemos que se puede vivir mejor en Rivadavia, que se puede hacer política de otra forma. Hay que desarrollar las pymes, que las veredas estén en condiciones, que los caminos rurales funcionen. Hay una cuestión de valores, han cambiado los valores. Para nuestra generación es hora de salir a la cancha, de comprometernos, hay que dar vuelta esto” añadió.

“No estamos para atacar a nadie, ni a Maia (Medici), ni a Javier (Reynoso). Venimos a decir estas son nuestras ideas, creemos que es por acá” explicó Monasterio y se metió de lleno en los enfrentamientos dentro del Concejo Deliberante, “hay un nivel de personalización que no va, no es así, seguramente de los dos lados hay gente buena. Hay que hacer política de otra forma. Venimos a tratar de decir muchachos peleándonos no vamos a lograr nada, escuchar decir porque ustedes votaron un presupuesto, son 8 contra 4, es imposible, tiene que haber un concejo más parejo para que tenga sentido, con 6 y 6” culminó.