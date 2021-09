TODO LO QUE TENÉS QUE SABER ANTES DE VOTAR: 10 RESPUESTAS SOBRE LAS PASO

Compartir esta Noticia







El voto es «obligatorio» pero hay nuevas excepciones. Qué ocurre con contagiados y aislados, y por qué es importante corroborar el establecimiento de votación con anterioridad.

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebran este domingo 12 de septiembre serán “históricas” como consecuencia de la pandemia. Existen nuevos protocolos sanitarios y excepciones contempladas para justificar la ausencia del voto, así como también varias recomendaciones a tener en cuenta a la hora de emitir el sufragio. Diez preguntas y respuestas pueden ayudar a despejar dudas respecto a los cambios y particularidades de las elecciones 2021.

-¿Qué se vota?

Las PASO constituyen la primera etapa de la elección. Cada partido político puede tener distintos aspirantes a un mismo cargo. Los ciudadanos, sin necesidad de estar afiliados a ese partido político, definen mediante su voto cuál de todos esos aspirantes será el candidato para ocupar el cargo. La segunda etapa es la llamada elección general en la que se determina quién será el que ocupe el cargo. Se eligen 127 diputados nacionales, en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del total de 257 bancas. También 24 senadores nacionales, en ocho provincias, del total de 72 escaños. En este caso será el turno de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Santa Fe.

En la provincia de Buenos Aires se eligen los candidatos que competirán por las 35 bancas del distrito en la Cámara de Diputados nacional que se renuevan este año. También se votan precandidatos a diputados y senadores provinciales a nivel seccional, y concejales y consejeros escolares a nivel municipal.

-¿Quiénes votan?

Todos los argentinos nativos y por opción que al 27 de octubre tengan 18 años o más y menores de 70 años, que estén inscriptos en el padrón electoral. Todos los jóvenes de 16 y 17 años, y los que teniendo 15 cumplan los 16 años hasta el mismo 14 de noviembre tienen derecho optativo al sufragio, así como también los mayores de 70.

-¿Dónde voto?

Desde la Dirección Nacional Electoral (DINE) informaron que “uno de cada cuatro electores votará en un establecimiento diferente al que sufragó en la última elección”, debido a la ampliación de centros de votación como parte del protocolo sanitario en el marco de la pandemia, razón por la cual volvieron a recomendar que “las personas verifiquen dónde votan ingresando a la web www.padron.gob.ar o a la página www.argentina.gob.ar/elecciones”.

-Contagiados y aislados, ¿pueden votar?

Quien presente síntomas de coronavirus o sea un caso sospechoso, o se encuentre aislado el día de la elección, quedará exento de la obligación ciudadana de emitir su voto. Desde la Cámara Nacional Electoral lanzaron una fuerte recomendación para desalentar el sufragio en esos casos. Mientras que el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, señaló que el DNU presidencial que prohíbe circular ante esas situaciones, impide entonces que se acerquen a los centros de votación. Según el magistrado, todos los contagiados con Covid-19 “tienen prohibición de circular de acuerdo al DNU 494/2021, vigente hasta el 1° de octubre de 2021, lo que les impide ir a votar”.

En rigor, en el artículo 3 del decreto –de reglas de conducta generales y obligatorias–, el inciso g dice que en ningún caso podrán circular las personas que revistan la condición de caso confirmado, caso sospechoso o contacto estrecho de Covid-19.

Es decir, de acuerdo a Ramos Padilla, la prohibición de circular impide entonces a esas personas acercarse a los establecimientos para emitir sufragio, de acuerdo al DNU presidencial.

-¿Cuál es el horario de votación?

El horario de votación es de 8 a 18 horas. Sin embargo, habrá una franja prioritaria para personas con factores de riesgo, que será desde las 10.30 hasta las 12.30. Durante ese lapso, los ciudadanos sin condiciones de salud preexistentes también podrán votar, pero deberán ceder su lugar en la fila si una persona dentro del grupo de riesgo concurre a la misma mesa de votación, quien deberá certificar su condición.

En cada centro de votación habrá un “facilitador sanitario”, designado por el Ministerio del Interior, que velará por el correcto funcionamiento del protocolo, y personal sanitario adicional encargado de mantener las condiciones de higiene.

-¿Cómo es el protocolo sanitario?

-Los votantes deberán tener una distancia social de 2 metros, el uso de barbijo será obligatorio y se recomienda utilizar alcohol en gel.

-El votante no deberá darle el DNI a la autoridad, habrá que apoyarlo en la mesa o mostrárselo sin que lo toque para corroborar los datos.

-También se recomendará no ir acompañados salvo una necesidad de fuerza mayor.

-Los electores no deben cerrar el sobre con saliva. Pueden llevar plasticola o simplemente introducir la solapa del sobre en su interior. Los sobres, además, no deben ser pasados a los fiscales para que los firmen, sino que los que deseen hacerlo deben acercarse a firmarlos evitando tocarlos con sus dedos.

-Las autoridades resaltan la importancia de que las personas lleven sus propias lapiceras para firmar el padrón.

-Habrá un lugar de entrada y otro de salida, para evitar el cruce de personas, siempre y cuando los establecimientos lo permitan.

¿Cómo y en qué casos se puede justificar la no emisión del voto?

Si bien el voto es “obligatorio” hay situaciones en las que se puede justificar la falta del sufragio: si por motivos de fuerza mayor se está lejos y por enfermedad. En ambos casos se necesita de un certificado que lo acredite y sea presentado antes de los 60 días pasados la elección. Puede ser la denuncia en la comisaría más cercana para probar que se estaba a más de 500 kilómetros o puede ser un certificado médico. Pero, como se informó, el coronavirus ahora también es un nuevo motivo por el cual se puede faltar sin pagar una multa: casos confirmados, sospechosos, contactos estrechos y aislados.

Desde la Cámara Nacional Electoral confirmaron que el mismo sistema que existía para solicitar y tramitar la justificación de no emisión del voto por internet, ahora podrá utilizarse para justificar en caso de Covid. Sin embargo, como en muchos casos no tendrán certificado médico, la página (https://infractores.padron.gob.ar) solicitará información a modo de declaración jurada y los ciudadanos podrán hacer el trámite desde el día de la elección y durante el plazo de 60 días.

-¿Qué pasa si no voy a votar y no lo justifico?

Quienes no puedan acreditar la ausencia por motivos razonables o de salud, deberán pagar una multa de $ 50 por las PASO del 12 de septiembre y de $ 100 por las elecciones generales del 14 de noviembre. De no pagarlas, serán infractores que no podrán ejercer un cargo público ni obtener un pasaporte por un año, entre otros trámites.

-¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón. No se permitirá en este sentido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponda a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

Los documentos válidos para votar son:

-Libreta de enrolamiento/libreta cívica

-DNI libreta verde

-DNI libreta celeste

-Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.

-Nuevo DNI tarjeta

-¿Qué otras recomendaciones debo tener en cuenta?

El secretario de Actuación Electoral de la Cámara Electoral Argentina, Sebastián Schimmel, dijo que se recomienda “memorizar el número de mesa y de orden” de antemano “para ayudar a las autoridades a encontrarnos rápido, que sea más ágil y se eviten los amontonamientos”. No obstante aclaró que, de igual manera, la información va a estar disponible en los listados ubicados al ingreso de los centros de votación, “pero si uno llega con el dato es mejor”.

Para otras dudas, consultas y reclamos, se puede llamar al 0800-999-7237. (DIB) MCH