“TODOS LOS DÍAS TENEMOS EL FALLECIMIENTO DE ALGÚN VECINO, TENEMOS QUE PARAR, ES MOMENTO DE CUIDARNOS”

Compartir esta Noticia







Este viernes por la noche el Intendente Javier Reynoso, en compañía del Secretario de Salud Dr. Aldo Vergara, envió mediante redes sociales un mensaje a la comunidad en medio del aumento de casos Covid y con el Distrito en fase 3.

«Ponerlos en alerta e informar que es muy probable que tengamos las nuevas variables de Manaos y Reino Unido circulando en el Distrito. Es por eso que se suspendieron los eventos por el aniversario de América, pero también hay que restringir todo acto cultural, religioso y social. Para que la fase 3 funcione debemos restringir todo tipo de reunión social y aglomeramiento. No queremos este fin de semana vecinos en la plaza, ni el fin de semana que viene. Si no tomamos las medidas por 14 días no veremos resultados. Tenemos que parar, es momento de cuidarnos. No queremos aglomeramientos en la parquización, si hacer caminatas, pero debemos cuidarnos, no es momento de juntarnos. La alta contagiosidad con las nuevas cepas tiene que ver con que el contagio no es sólo con micro gotas sino también que se aerosolisa. Tenemos circulación comunitaria, todos los días tenemos el fallecimiento de algún vecino, ya todos conocemos cómo cuidarnos y ahora se agrega esta variable que tiene que ver con una enfermedad más agresiva, donde no hay límite de edad» expuso Reynoso.

Por su parte Vergara comentó «tenemos variables distintas a las del año pasado, esta nueva variable es con gente mucho más joven y que no evoluciona bien, hacen neumonías bilaterales graves y tenemos un aumento de mortalidad muy grande. Eso va de la mano de mayor número de casos porque el virus es mucho más contagioso de lo que era el año pasado. En la reuniones donde no se cumplen protocolos un persona asintomática contagia a todo el resto. Tenemos más de 100 casos ahora, eso hace que complique todo en cuanto al nivel de ocupación de camas y nivel de complicación de pacientes y la idea es que no se complique el sistema sanitario. En Villegas se confirmó la cepa Manaos, es muy probable que la tengamos nosotros también».