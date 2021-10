TORIBIO CUESTIONÓ AL OFICIALISMO: “HABLAN DE HONESTIDAD Y TIENEN UN HERMANO PROVEEDOR, NO ME PARECE HONESTO”

Compartir esta Noticia







Leandro Toribio, concejal del Frente de TODOS, habló en el programa radial Punto y Aparte y criticó duramente a la gestión municipal en varios aspectos. Habló de los bajos sueldos municipales, del uso “electoralista” del presupuesto y de la relación de proveedores con funcionarios.

Toribio expresó que la mayoría de los sueldos de los municipales están bajo la línea de la indigencia.

SUELDOS MUNICIPALES

“Es necesario una política salarial más activa para que el empleado municipal recomponga el poder compra. Estamos preocupaos por el sueldo de los municipales, hoy un administrativo de 40 horas gana $29.000” indicó.

“La mayoría de los empleados municipales tienen sueldos por debajo de la línea de indigencia. Veía las exposiciones en el Congreso de IDEA y pensaba que el municipio no es ejemplo” agregó.

PROVEEDORES RELACIONADOS A FUNCIONARIOS

“Hay proveedores que facturan mucho y cada vez se aglutina en menos proveedores. Cuestionamos éticamente, muchos proveedores son familiares de funcionarios públicos, concejales y hasta el intendente. En un gobierno del frente de TODOS mi hermano no sería proveedor. Es una cuestión de ética y honestidad, hay que decir y hacer, la honestidad se ejerce, pero hablan de honestidad y tienen un hermano proveedor, no me parece honesto. Que mi hermano le venda por $6 millones al municipio no es ético, son cifras millonarias” expuso Toribio y destacó la ordenanza que quiere llevar a cabo su espacio político que prohíbe que familiares de funcionarios sean proveedores del estado municipal.

USO ELECTORALISTA DEL PRESUPUESTO

El concejal manifestó que en años electorales el oficialismo utiliza el presupuesto para ganar elecciones.

“Creemos que hay otra forma de hacer política, no vine a la política para repartir chapas y hacer una política clientelista. En las PASO también hicieron un despilfarro. Vine a la política para hacer viviendas, generar empleo” culminó.