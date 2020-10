TORIBIO MARCÓ QUE EN PROMEDIO LOS SUELDOS DE LOS MUNICIPALES ESTÁN POR DEBAJO DEL ÍNDICE DE POBREZA

Compartir esta Noticia







Así lo indicó el concejal de Todos Somos Rivadavia Leandro Toribio en una entrevista en el programa radial Punto y Aparte. Remarcó la importancia de una recomposición salarial para los empleados municipales, algo que se concretó esta tarde cuando se confirmó que el Ejecutivo dispondrá de un 15% de aumento a partir del mes de octubre.

COPARTICIPACIÓN

“Desde junio hasta septiembre hay un repunte en la coparticipación bruta y más de lo que uno podía pensar que viniera. Día a día se puede ver la transferencia de fondos al municipio, es información pública. De junio a septiembre creció un 25% la coparticipación bruta con respecto a 2019. Hasta septiembre de 2020 llegaron por transferencia de fondos directa $474 millones, cuando en todo 2019 llegaron $506 millones. Es decir estamos a $30 millones de igualar lo del año pasado cuando aún faltan 3 meses para que termine el año. Estamos a un promedio de $55 millones mensuales, si eso se mantiene llegarían más de $150 millones más en lo que resta del año” detalló y agregó que “en julio vinieron a Rivadavia $70 millones de coparticipación cuando en abril habían venido $42 millones”.

AUMENTO A MUNICIPALES

Toribio, en la charla radial realizada esta mañana, expuso que mínimamente debía darse un 10% de aumento a los municipales, que sumado al 10% de principios de año marcaba un número cercano a la inflación. Esta tarde se conoció que el aumento será del 15%, según se desprende de una reunión de la Comisión Tripartita de este miércoles.

“Creemos que hay que darle un aumento de sueldo a los empleados. Nosotros venimos a aportar, cuando en abril y mayo las cosas estaban mal pedimos que los funcionarios nos rebajemos el sueldo un 25%, nos dijeron que no. Hoy la coparticipación viene bien, entonces hay que trabajar para que la gente sea reconocida, el sueldo del empleado municipal es bajísimo, se necesita una recomposición. El plan municipal promedio es de $18.000, cuando para no caer en la indigencia a nivel nacional se necesitan $22.850. El sueldo de un empleado municipal promedio, contando a los médicos, sin contar a los funcionarios es de $35.000 y para no caer bajo el índice de pobreza se necesitan $45.400” marcó.

Además Toribio fijó su postura sobre la convocatoria a reunión de la Comisión Tripartita, llevada a cabo esta tarde. “Si nosotros no mandábamos una carta al Ejecutivo nadie iba a llamar a paritarias. Por ahí pasaba todo el año sin aumento, y qué pasa en 2021, es el año donde se pinta todo. Todas las calles que se hicieron en campaña el año pasado ya están rotas” enfatizó.