TORIBIO SOBRE LA CARTA DOCUMENTO QUE RECIBIÓ: “LO TOMÉ COMO UN APRIETE, PARA CALLARNOS”

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el concejal del Frente de TODOS Leandro Toribio informó que recibió una carta documento por parte del hermano del Intendente Municipal. Esto sucedió luego de que en una entrevista el edil expusiera detalles sobre el ranking de proveedores municipales y presentara la idea de implementar un proyecto que haga que no pueda haber proveedores del estado municipal que sean familiares de funcionarios.

“El viernes pasado recibimos una carta documento del hermano del Intendente Municipal donde me intima que cese y me abstenga de hacer declaraciones públicas, lo tomé como un apriete. No le voy a contestar porque mi idea no es confrontar con el hermano del Intendente, mi idea es que los rivadavienses sepan en qué se gasta la plata de los rivadavienses. Nadie me va a apretar para que me calle. No es la primera vez que nos intenten apretar para que nos callemos, estas prácticas mafiosas no me gustan, pero las acepto porque son parte de la política. Yo vine a la política a discutir con los políticos no con la familia de los políticos” enfatizó Toribio.

“Vinimos a la política para cambiarla, no para servirnos de la política. Nos dedicamos a descubrir en el presupuesto municipal que se infla en los años impares, hay déficit. La carta la manda el Intendente, no usaría a mi hermano para estas cosas. La carta dice que tengo que abstenerme de hacer declaraciones públicas respecto a su persona, accionar y reputación como comerciante” indicó.

“La gente nos pregunta qué es de la plata de los rivadavienses. Rivadavia tiene uno de los presupuestos per cápita más altos de la Provincia, sin embargo faltan muchas obras, hay sueldos bajos” expresó.

Sobre el final volvió al tema de la carta documento, “esto es un apriete para que nos callemos como bloque, es triste que pasen estas cosas”.

EL DATO: Al ser consultado sobre la respuesta a la carta documento que le enviaron Toribio dijo «los concejales no podemos ser interrogados o acusados judicialmente por opiniones que emitimos en el desempeño del mandato, si nosotros no podemos denunciar o decir las cosas que hace este municipio, tenemos que estar callados. Nosotros contamos la información pública, fuimos a Gobierno Abierto a ver qué datos hay y los hicimos públicos».