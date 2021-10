TORIBIO SOBRE LA CESIÓN DE LOTE EN EL POLO INDUSTRIAL AL MARIDO DE UNA CONCEJAL: “NO ME PARECE ÉTICO”

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el concejal del Frente de TODOS Leandro Toribio se refirió a la cesión de un lote en el Sector Industrial Planificado de la Ciudad de América al esposo de la concejal de Rivadavia Primero Paula Barrios Barón.

Según expuso Toribio durante la última sesión del Concejo Deliberante el bloque oficialista, del cual es parte Barrios Barón, votó favorablemente la cesión de varios lotes a empresas con actividad local entre los cuales está una agronomía que es propiedad del marido de la mencionada edil.

Toribio también fue muy crítico de algunas de las empresas que se han instalado en la zona industrial por lo que irónicamente mencionó al lugar como “polo de galpones”.

“Instalan galpones en lo que era el llamado Polo Industrial que ahora es polo de galpones. Nuestro bloque se abstuvo de votar ese proyecto, esa abstención es una forma de darle la derecha a quien está gobernando. Nosotros venimos a la política para servir y no para servirnos, hay empresas que no deben estar en el polo, por ejemplo las de maquinarias agrícolas” indicó.

“Las agronomías no tienen por qué estar ahí, si hay un beneficiado en la Argentina son las agronomías, en 2001 las agronomías siguieron dolarizadas, es un sector privilegiado. No tienen que ser beneficiadas con un lote en el polo. Son terrenos de 100 mil dólares, me parece que subsidiar a una agronomía, es subsidiar a los máximos ganadores, la agronomía no son los productores” agregó.

“Me pareció una barrabasada darle un terreno a quien puede comprarlo. El Sector Industrial Planificado primero era industrial y ahora es para guardar maquinaria agrícola. Más allá de eso, lo grave es que la agronomía es parte de la familia de una concejal, eso es lo más grave. Vine a la política para tratar de servir no para servirme de la política” enfatizó.

Sobre Barrios Barón expuso “se enojó por este tema pero votó para que a su marido le toque un terreno, no me parece ético. El terreno tiene un valor comercial de $17 millones, son cifras siderales, eso debería ir para gente que realmente lo necesita. Además el polo industrial no está para agronomías, está para emprendimientos como el del chico Ibáñez de premoldeados, o una carpintería. Empresas que den valor agregado, un agronomía, o maquinaria agrícola no es valor agregado”.