En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte la maestra rural Sandra García contó la realidad que viven día a día en su actividad.

Trabaja en las localidades de Mirapampa y Roosevelt. Fustigó a los que opinan sobre el trabajo docente sin conocer en profundidad la temática.

Desde hace 15 años ejerce la docencia y hace 5 que es titular en el nivel inicial en Mirapampa.

CRÍTICAS A LOS DOCENTES…

“Sufro cuando se critica al docente, la gente que no trabaja en educación tiene que limitar su opinión, sólo nosotros sabemos lo que pasamos, no pueden salir a hablar pavadas. La gente habla sin saber, la docencia es cruel a veces” dijo García, quien trabaja 12 diarias divididas entre Mirapampa y Roosevelt.

“Los hijos de docentes y madres solas, se crían solos” comentó con resignación.

AÑO PANDÉMICO…

Al ser consultada sobre su labor en 2020, en plena pandemia, indicó “trabajamos virtualmente mucho y dicen que no hubo clases. Se trabajó aún más, fue un año bravo. De Provincia nos capacitaron, trabajamos terriblemente, el que dice que no hubo clases no sé en qué planeta vive. Pasé un verano horrible, hablaban que los docentes son vagos. El 1 de febrero empezamos a trabajar de nuevo, pagué la pintura de mi bolsillo y pintamos la salita. Hacía 3 años que pedía la pintura y nada. Este año los chicos empezaron con la salita impecable. Compré látex y dos mamás donaron sintético y los pomitos de color”.

VUELTA A LA PRESENCIALIDAD COMPLETA EN LAS ESCUELAS…

García también se refirió al pedido de algunos sectores de la vuelta a la presencialidad completa, “es imposible trabajar por ahora con la matrícula completa. No tienen idea, comparan con un supermercado. Muchos políticos dicen que les importa la educación y cuando uno les pedía una mano para que los fueran a buscar para llegar a la escuela jamás lo hicieron. Trabajo 12 horas por día, que no me vengan a decir pavadas, me indigna que digan que no trabajamos el año pasado”.

“Hace tiempo pedimos una habitación con baño para quedarnos en la escuela, pero nunca hubo respuesta. Mirapampa es una comunidad olvidada, donde hay muchos niños, pasan cosas y nadie las ve” contó la docente.

EL DATO: García agradeció a las personas que las llevan cuando hacen dedo. Además fue crítica del estado de los caminos rurales y las dificultades que muchas veces tienen que atravesar para llegar a las escuelas.