“TRABAJO EN POS DEL DESARROLLO SOSTENIDO DE RIVADAVIA, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS ESTRUCTURALES COMO EL DÉFICIT HABITACIONAL, EL AGUA Y EL GAS”

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el senador provincial por el Frente de TODOS Juanci Martínez se refirió a las gestiones que realiza para abordar los problemas estructurales que tiene Rivadavia. El legislador mencionó que “el problema habitacional de Rivadavia es muy grande”. También explicó que avanzar en solucionar los problemas de energía permitirá que empresas puedan instalarse en tierras rivadavienses.

Martínez remarcó la importancia de lo que sucederá este martes cuando Provincia entregue 109 escrituras a familias del Distrito. Además destacó lo sucedido días atrás, cuando 92 familias de Rivadavia se vieron favorecidas en el sorteo del programa nacional Casa Propia lo cual les permitirá construir su vivienda con un crédito a tasa cero que comenzarán a pagar cuando la construcción esté concluida. El legislador comentó que habrá otra instancia de sorteo para personas que cuenten con terreno propio.

En otro trayecto de la entrevista Martínez se refirió a las casas que Provincia construirá en Rivadavia mediante el Ministerio de Hábitat. “El municipio tiene que entregar la documentación de los terrenos para que pueda firmarse el convenio, hasta que no se entregue esa documentación no se firmará el convenio. Estamos necesitando más terrenos, hay un gran déficit habitacional, desde hace más de 20 años que no hay plan concreto de viviendas desde el municipio” enfatizó.

“Trabajo en el desarrollo sostenido de Rivadavia más allá de quién esté en el poder, trabajo para solucionar los problemas estructurales como el gas, agua, déficit habitacional para que el pueblo se pueda desarrollar” culminó.

EL DATO: Martínez mencionó que trabaja para que se concrete la habilitación para la faena de pollos en la Escuela Agraria de Fortín Olavarría, “”no hay ninguna sala de faena en el Distrito, sería muy importante para la escuela”.