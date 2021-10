TRANSPORTISTA RIVADAVIENSE PROTAGONIZÓ UN ACCIDENTE DONDE MURIERON DOS PERSONAS

Compartir esta Noticia







Sucedió anoche a las 20:30 horas en Ruta Nacional 8, en Venado Tuerto.

El siniestro ocurrió en inmediaciones de la Curva de Pastorino. Pedro Onelia de 54 años falleció en el acto. Mientras que Vicente Onelia de 48 fue derivado al Hospital, donde se produjo su deceso minutos más tarde. El conductor del camión, oriundo de América, resultó ileso.

Dos hombres oriundos de Venado Tuerto que se movilizaban en motocicleta perdieron la vida tras ser embestidos por un camión en Ruta Nacional 8, km 359 anoche aproximadamente a las 20,30 hs.

Pedro Onelia de 54 años falleció en el acto, mientras que Vicente Onelia de 48 fue trasladado en forma urgente al hospital y minutos más tarde de produjo el deceso. En tanto, el conductor del rodado mayor, Roberto Dreschers de 56 años, de la localidad bonaerense de Amércia, resultó sin lesiones.

Al parte de prensa oficial indica que “el accidente de tránsito en RN 8 km 359 (curva Pastorino). En el lugar se encontraba Personal de Bomberos Voluntarios y Emergencias 107, haciendo RCP a dos personas de sexo masculino que se encontraban en la banquina”.

Metros más adelante “se observa una motocicleta Zanella Sapucai, 150cc, color negra y unos 60 metros más adelante un Camión Volkswagen Modelo 17220, chasis OMBU. Se identificó al conductor del camión como Roberto Dreschers, quién no presentaba lesiones”, agrega el parte.

Minutos más tarde “personal médico informó el deceso en el lugar del llamado Pedro Onelia y el traslado con vida de Vicente Onelia al Hospital Gutiérrez, donde horas más tarde, pierde la vida”, finaliza el informe.

En el lugar del siniestro intervinieron Medico Policial Dr. Bacella, Personal de AIC Área Científica Forense a cargo del Subinspector Garay Dante, y Personal de la Morgue Judicial, para traslado del cuerpo.

También colaboró de Gendarmería Nacional Argentina, y la Policía de Seguridad Vial. En tanto, el Fiscal en turno Dr. Eduardo Lago, ordenó el secuestro de vehículos, la formación de Causa para Roberto Dreschers y su libertad, previo recaudos de rigor. El camión queda secuestrado preventivamente en el predio de Gendarmería, por razones de espacio. FUENTE SUR 24

EL TESTIMONIO DEL HERMANO DE ROBERTO DRESCHERS

«Iba por la mano de él, vio la moto y la moto se lleva el camión por delante. Venían dos en la moto, los dos fallecidos por desgracia. El gran problema son las dos personas fallecidas. Viene la policía le secuestra el camión y celular, sobre la madrugada lo largan, ahora hay que esperar la Justicia. Yo tuve un accidente me pasó lo mismo. Cuando hay una muerte se complica. Roberto está bien, estaba muy sockeado, no tiene celular para que no lo llamen. Ahora hay que esperar el resultado de los seguros, abogados, él está bien» contó Luis Dreschers.