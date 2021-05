TRAS LA ACUSACIÓN DE BULLRICH, PFIZER NEGÓ UN PEDIDO DE COIMAS DEL GOBIERNO

Compartir esta Noticia







El laboratorio desmintió a la titular del PRO, quien en una entrevista televisiva apuntó contra el ex ministro de Salud, Ginés González García, y el Gobierno.

El laboratorio farmacéutico Pfizer salió a desmentir de manera “categórica” que el entonces ministro de Salud, Ginés González García, o cualquier otro funcionario del Gobierno nacional le haya pedido coimas para adquirir millones de vacunas contra el Covid-19, tal como lo denunció mediáticamente la líder del PRO, patricia Bullrich.

La desmentida de Pfizer llegó horas después de que la ex ministra de Mauricio Macri, acusara a González García de pedirle sobornos al laboratorio y plantear que debían colocar al empresario Hugo Sigman como intermediario de la operación.

Desde el laboratorio rechazaron las acusaciones de Bullrich y negaron que desde el Gobierno les hayan exigido colocar a Sigman como supuesto intermediario o socio local, como así también que se hubieran registrado otros requerimientos indebidos. “Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna covid-19”, indicó el comunicado.

Tras lel descargo del laboratorio, el ex ministro de Salud indicó que va a denunciar a Bullrich en la Justicia. “Voy a hacerle una denuncia penal, una denuncia civil y todo lo que sea necesario. Una barbaridad así no la puedo dejar pasar. En mi vida me pasó una cosa de estas, incluso decirlo sin ninguna prueba e impunemente, favoreciendo el odio, la desesperanza y metiéndose con el honor de las personas”, cuestionó.

Y añadió: “Esta barbaridad, locura, no sé cómo llamarlo, de la presidenta del PRO, la señora Bullrich, de decir semejante cosa… Dice que prácticamente pedí un soborno, que el Presidente estaba en conocimiento. Una manga de incoherencias. Es una barbaridad que la presidenta de un partido diga eso”.

Desde el laboratorio calificaron los dichos de Bullrich como un intento más por generar confusión en la sociedad. Por el contrario, tanto desde la empresa como desde la Casa Rosada coincidieron en que las negociaciones para acceder a las vacunas “siguen abiertas”.

El domingo, Bullrich acusó a González García de pedir “un retorno” de dinero para cerrar el acuerdo con Pfizer que estaba orientado a producir y distribuir vacunas en la Argentina. Desde ya esa acusación la hizo en un canal de TV y no en la Justicia. “Gines González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”, dijo la titular del PRO.

A su vez, agregó: “Eso no es un error, sino que es el intento de un negociado que no se cerró. No tengo dudas de que Ginés González García quiso un retorno por esa vacuna. Eso es criminal y lo tienen que investigar los fiscales de la Nación. Si llaman a las personas de Pfizer, ellos van a decir la verdad y no van a mentir como nos miente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Ahí, el pueblo argentino va a saber que el gobierno decidió que continuaran las muertes en Argentina”. (DIB) FD