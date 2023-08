TRES PERROS ATACARON Y LE PRODUJERON HERIDAS A UN VECINO MIENTRAS CAMINABA EN EL VIVERO

Compartir esta Noticia

El ataque sucedió este sábado cerca de las 16:30 dentro del Vivero Municipal, a metros del campo de doma.

Allí Silvio Rodríguez fue atacado por tres perros que le produjeron múltiples lesiones en sus piernas.

Mientras se producía el ataque apareció una pareja propietaria de los animales que tardaron varios minutos en neutralizarlos para que cesen con las mordidas hacia el vecino.

Rodríguez, que sangraba mucho en sus piernas, fue llevado al hospital por el dueño de los animales. Allí lo atendieron y le hicieron las curaciones correspondientes.

“Me destrozaron las patas, empecé a sangrar mucho. Los dueños tardaron en ponerles las cadenas. Es un dolor impresionante. Hice la denuncia correspondiente. El Vivero es tierra de nadie, cuando no aparece puma, se escapa un león, andan motos a toda velocidad o perros con o sin dueños. Andaban muchas familias con chicos, si agarran a un nene de 8 o 9 años podría haber sido un desastre. Es un lugar que deberíamos disfrutar todos, pero no se puede. El municipio debería limpiarlo y controlar, si entra alguien con perros o en moto. No anda nadie cuidando, ya no se puede disfrutarlo sin peligro” contó el vecino.