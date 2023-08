TRIQUINOSIS: “EL ESTABLECIMIENTO OBRÓ POR FUERA DE LA LEY A SABIENDAS DE LO QUE ESTABA HACIENDO”

Compartir esta Noticia

La Directora Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de Recursos Naturales del Ministerio de Desarrollo Agrario explicó que «el establecimiento actuó de manera intencionada en tener materia prima sin los controles correspondientes».

Los ministerios de Salud y de Desarrollo Agrario de la Provincia emitieron este lunes una alerta epidemiológica tras la detección de casos sospechosos de triquinosis en distritos del interior bonaerense. Hasta el momento, se notificaron 29 personas expuestas, quince de las cuales desarrollaron síntomas, todas de los municipios de Adolfo Alsina y Salliqueló. Según se indicó, los alimentos involucrados fueron panceta y chorizo seco.

“Es una enfermedad endémica en la provincia de Buenos Aires, que en esta época del año, en invierno, suele tener mayor incidencia por aumento de consumo y tiene que ver específicamente con la faena de cerdos que no tienen control”, expresó a DIB Viviana Di Marzio, Directora Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de Recursos Naturales del ministerio de Desarrollo Agrario (MDA).

“La mayoría de los casos suele venir de faenas familiares, que no son las recomendadas, ya que en la faena hay controles previos y posteriores y en estas prácticas culturalmente no suelen hacerse. Pero también existen quienes intencionalmente, siendo parte del circuito de elaboración, no lo hacen y lo hacen de manera clandestina sin los controles correspondientes”, señaló la funcionaria, y añadió: “En este caso, fue alguien que obró por fuera de la ley a sabiendas de lo que estaba haciendo”.

Di Marzio aseguró que “es un establecimiento con productos específicos que actuó de manera intencionada en tener materia prima sin los controles correspondientes, es un establecimiento con muchas falencias, por eso se procedió a clausurarlo”.

En tanto, según informó el MDA, las muestras analizadas resultaron positivas a Trichinella spiralis y los chacinados provenían de la Fábrica “AGROINDUSTRIA LOS ANDRES S.R.L.”, CUIT 30-71205283-3, ubicada en el municipio de Salliqueló, con rótulo marca “Don Andrés” RPE N° 122-5 PAMS Exp. N° 22500-39417/17 identificado en el salame.

De acuerdo a lo expresado por Di Marzio, “se realizó la denuncia, se decomisó toda la mercadería, se contactó a todos los distribuidores y se retiró la mercadería del mercado”.

La funcionaria señaló que “básicamente lo que la gente tiene que evitar es comer chacinados derivados de esta carne porcina sin los análisis correspondientes y evitar la faena casera o familiar y, si se hace, que por lo menos se realicen los controles y análisis correspondientes”. Para un consumo seguro, “los productos tienen que contar con rótulos que tengan información nutricional, el CUIT, la denominación y el número de registro, y ante cualquier duda llamar al ministerio de Asuntos Agrarios y consultar si el establecimiento y el producto están habilitados”, precisó Di Marzio.

Además, para quienes realizan estas prácticas, sostuvo que en la provincia de Buenos Aires hay tres laboratorios que analizan las muestras de manera gratuita, y que en los municipios también se realizan los controles. “Es una enfermedad que podemos prevenir si adoptamos las técnicas sanitarias correspondientes”, concluyó.

Para acceder al Manual de procedimientos para la técnica de la digestión artificial en frigoríficos y mataderos de cerdos se puede ingresar en este LINK.

Además, se pueden descargar las planillas de Denuncia de Laboratorios y de Denuncia de Mataderos/Frigorificos, a través de este espacio: https://www.gba.gob.ar/desarrollo_agrario/denuncias/triquinosis