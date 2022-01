Compartir esta Noticia

Mauro Vidal, piloto rivadaviense de motocross, habló desde Cañuelas donde se encuentra luego de sufrir un grave accidente mientras corría en Lincoln el pasado 19 de diciembre.

Vidal ya fue operado en Lincoln y el próximo viernes será intervenido nuevamente en el Hospital de Cañuelas.

“Dentro de todo estamos bien, el viernes tengo otra operación. Veremos cómo evoluciono y luego la rehabilitación. Ya me operaron en Lincoln, ahora tienen que sacarme un tutor que me pusieron” detalló Vidal.

El corredor contó que el día 19 de diciembre cuando corría en Lincoln sufrió un accidente donde dos motos lo pasaron literalmente por arriba.

“Veníamos largando la final, se me va la moto y me tira para dentro de la pista. Me pasan dos por arriba por la espalda y la cintura. Tuve doble fractura de fémur y lesiones en la vejiga” mencionó Vidal que al momento del accidente estaba acompañado por su novia, su hijo y amigos.