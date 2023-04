UBIZE: “EL SECTOR TAMBERO ESTÁ EN QUEBRANTO HACE MUCHO TIEMPO, ESTE AÑOS SERÁ MUY DURO”

Compartir esta Noticia

El productor tambero Juanjo Ubize habló en el programa radial Punto y Aparte sobre la situación del sector en nuestro Distrito.

“Tenemos fama de llorones los tamberos pero creemos que hoy tenemos nuestras razones. La lechería en América ocupa alrededor de 9000 hectáreas o sea el 2% de la superficie del Distrito. Hay 34 tambos que ocupan en forma directa a 263 personas, más el trabajo indirecto. La facturación mensual del sector lechero queda todo en el Distrito, son alrededor de $830 millones de pesos. En los últimos tres años cerraron 7 tambos en América y sólo abrió 1” conto Ubize

“La tendencia es complicada, nos preocupa y somos defensores de una actividad que no se le da la importancia que tiene desde todo aspecto. No queremos ser los salvadores del país, hacemo esto porque nos gusta y queremos ganar plata. Es una actividad sacrificada, quisiéramos que nuestros empleados ganen más. Es una lástima que no logremos que nos escuchen. La cantidad de tambos que van cayendo es para poner en contecto dónde estamos. Creemos que la lechería es importante, a 263 personas que dependen directamente, al multiplicarlo por grupo familiar serán 1000 que viven del tambo” agregó.

“Actualmente los tambos grandes tienen un 12% de rentabilidad pero los chicos y medianos -0,5%. El sector está en quebranto hace mucho tiempo. Desde 2008 que estamos con los mismos litros, cuando en Uruguay y Brasil se han duplicado y quintuplicado respectivamente las vacas y los litros. Los tambos medianos y chicos están en pérdida, este año va a ser muy duro. El gobierno dio un subsidio mentiroso, significó algo así como $1,30 por litro en el año” detalló.

