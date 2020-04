UN ABOGADO RIVADAVIENSE PRESENTÓ UN AMPARO PARA QUE SE REANUDE EL SERVICIO DE JUSTICIA

Compartir esta Noticia







Se trata del Dr. Darío Culacciatti, que junto a un colega pehuajense, presentaron ante el Juez Contencioso Administrativo Pablo C. Germain un amparo solicitando la reanudación del servicio de Justicia mediante la modalidad de teletrabajo en el Departamento Judicial de Trenque Lauquen al que en su presentación consideran como un elemento esencial para el Estado de Derecho. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires decretó la suspensión de actividades hace más de un mes debido a la pandemia generada por el virus COVID-19. En la presentación alegan que “la Justicia está capacitada para poder trabajar aún antes de esta situación ya que tiene permitido la presentación de escritos judiciales electrónicos que hacen que no sea necesaria la circulación de gente”.

ESTADO DE DERECHO VULNERADO

“Estamos viendo una vulneración burda del Estado de Derecho, por el momento sólo funciona uno de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, ya sea en el ámbito nacional como provincial. Además hay un estado policial que cada vez avanza más” comenzó explicando a este medio Culacciatti.

“La Justicia está capacitada para poder trabajar aún antes de esta situación ya que tiene permitido la presentación de escritos judiciales electrónicos que hacen que no sea necesaria la circulación de gente y de esta manera no se rompa el aislamiento social obligatorio. Aún con las herramientas que están y estaban antes la Justicia pudo seguir trabajando, sin embargo, se optó por no trabajar y después se mantuvo en esta situación cómoda. En algunos organismos de los pocos que funcionan, como es el Fuero Penal, en casos de flagrancia los imputados tienen audiencia ante el Juez por videollamadas de Whatsapp u otra app sin necesidad de ser trasladados. Reprochamos que no hay posibilidad de gestionar ningún reclamo. Creemos que las normas sanitarias decretadas por el Poder Ejecutivo Nacional son correctas pero la Justicia bien pudo adecuar su funcionamiento a esas normas y no lo hace porque no tiene ganas, por falta de empatía para ponerse en el lugar del otro. Hay hechos de despidos y no pagos de salarios que no se pueden presentar y la gente queda desamparada, se quedó sin trabajo o no le pagaron y esta librada únicamente a la asistencia del Estado” enfatizó el profesional.

LOS JUECES DEBEN PRESTAR EL SERVICIO AL QUE ESTÁN OBLIGADOS

“Muchos únicamente vivimos del ejercicio de la profesión y además no estamos alcanzados por las ayudas del Estado. En mi caso solamente pretendo que el Estado obligue a los jueces que forman parte de la organización estatal a que presten el servicio al que están obligados. Los abogados no podemos ejercer nuestra profesión y si no trabajamos no podemos generar honorarios. En cambio el Poder Judicial, hablo de los prosecretarios, secretarios y jueces, a pesar de que hace 45 días que no trabajan, siguen cobrando sus sueldos” amplió el entrevistado.

EL RECORRIDO DEL AMPARO PRESENTADO

Sobre el amparo presentado Culacciatti comentó que en un principio tuvieron un despacho “alentador” pero horas después fueron notificados que se remitía el expediente al Juzgado Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata bajo el fundamento de que allí se tramita uno de similares características referido a la rehabilitación de la Justicia.

“Nosotros peticionamos uno en el Departamento Judicial de Trenque Lauquen porque no es lo mismo que La Plata, Trenque Lauquen tiene elementos propios que hacen que esté aún más capacitado para poder administrar Justicia” terminó diciendo el abogado.