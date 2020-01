Compartir esta Noticia







Así se refirió Martín Álvarez, representante de la firma Manaos en América, al comunicado que publicó el municipio en redes sociales sobre el consumo de una gaseosa cola.

«De fábrica han salido paquetes malos del sabor cola de 2,250 litros. El viernes desde bromatología publicaron un comunicado que decía que no se podía consumir ningún sabor y luego lo cambiaron. La realidad que la que no se puede consumir es el sabor cola de 2,250 litros y la del mismo tipo que dice «Felices Fiestas». La de 3 litros, que es la que nosotros vendemos, no tiene problema alguno. No sacaron bien la comunicación y me han devuelto pedidos, un comunicado mal publicado me hace mucho daño en las ventas» dijo Álvarez.