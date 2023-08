UN DÍA TENÍA QUE PASAR: UN VECINO CHOCÓ CONTRA UN CABALLO EN EL ACCESO PRINCIPAL

Compartir esta Noticia

El vecino “Tucu” López habló en el programa radial Punto y Aparte sobre lo sucedido esta mañana cuando salía hacia Trenque Lauquen, lugar donde trabaja.

«Son cosas que no tendrían que pasar pero me pasó. Estaba saliendo 7:20 para Trenque que allí trabajo, salí por el acceso principal iría a 70km/h y se me cruzaron tres caballos a unos 300 metros del arco de entrada y a uno lo agarré al medio. Rompí la trompa del auto, que lo uso para trabajar” comentó.

“El caballo se quejó y salió caminando, sino lo hubiese visto no sé qué hubiese pasado. Lo había visto al costado del acceso. Bajé la velocidad y frené, trate de esquivarlo pero no pude” agregó.

EL DATO: Minutos después de la entrevista el dueño de los caballos se comunicó con López y se hizo cargo de lo sucedido.